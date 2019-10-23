Астрономы нашли "космического йети" из ранней Вселенной

Впечатление художника о том, как могла бы выглядеть огромная галактика в ранней Вселенной. Галактика, в которой происходят взрывы звездообразования, окружена светящимся газом. Толстые облака пыли затеняют большую часть света, в результате чего галактика выглядит тусклой и дезорганизованной, очень отличающейся от галактик, наблюдаемых сегодня.

Впечатление художника о том, как могла бы выглядеть огромная галактика в ранней Вселенной. Галактика, в которой происходят взрывы звездообразования, окружена светящимся газом. Толстые облака пыли затеняют большую часть света, в результате чего галактика выглядит тусклой и дезорганизованной, очень отличающейся от галактик, наблюдаемых сегодня.

© James Josephides/Christina Williams/Ivo Labbe Впечатление художника о том, как могла бы выглядеть огромная галактика в ранней Вселенной. Галактика, в которой происходят взрывы звездообразования, окружена светящимся газом. Толстые облака пыли затеняют большую часть света, в результате чего галактика выглядит тусклой и дезорганизованной, очень отличающейся от галактик, наблюдаемых сегодня.

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Астрономы случайно обнаружили следы огромной и очень древней галактики, возникшей на раннем этапе образования Вселенной. О том, что такие объекты должны существовать, было известно давно, но наблюдать их не удавалось. Результаты Астрономы случайно обнаружили следы огромной и очень древней галактики, возникшей на раннем этапе образования Вселенной. О том, что такие объекты должны существовать, было известно давно, но наблюдать их не удавалось. Результаты опубликованы в журнале Astrophysical Journal.

Ученые из США, Австралии, Нидерландов, Швейцарии и Дании обратили внимание на неизвестное ранее слабое световое пятно во время наблюдения космоса с помощью комплекса радиотелескопов ALMA, расположенного в чилийской пустыне Атакама. Этот комплекс позволяет фиксировать электромагнитное излучение с миллиметровыми и субмиллиметровыми длинами волн. Такие волны используют при изучении процессов образования и эволюции галактик.

Объект в виде расплывчатого мерцающего пятна обнаружили на длине волны 3 мм. В диапазоне длинных волн он не был заметен. Это говорит о том, что обнаруженная галактика находится на огромном расстоянии и скрыта от наблюдателей облаками пыли.

"Это очень таинственно, потому что этот свет вообще не был связан с какой-либо известной галактикой", — приводит пресс-служба Аризонского университета слова ведущего автора статьи и человека, который первым увидел загадочную галактику, Кристины Уильямс (Christina C. Williams) из обсерватории Стюарта.

По оценкам ученых, сигналу от этого загадочного объекта потребовалось 12,5 миллиарда лет, чтобы достичь Земли. Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.

Ученые считают, что они зафиксировали момент, когда галактика уже достигла огромных размеров, звезд в ней было уже не меньше, чем в Млечном пути, но новые звезды образовывались в сто раз быстрее, чем это происходит в нашей галактике.

Открытие поможет понять, какие процессы протекали в молодых галактиках, и возможно, ответить на давний вопрос астрономии о том, каким образом уже на самых ранних этапах развития Вселенной в ней появились гигантские звездные скопления.

Ранее телескоп Хаббл фиксировал очень древние галактики, но это были небольшие объекты, не позволявшие судить о том, могли ли в ранней Вселенной быстро образовываться галактики-монстры.

"В нашей скрытой галактике есть именно те ингредиенты, которые могут служить этим недостающим для объяснения звеном", — говорит Кристина Уильямс.

Открытым остается вопрос, сколько подобных галактик еще существует. Пока наблюдения были сделаны в крошечной части звездного неба, примерно равной по площади одной сотой части лунного диска. То, что на такой маленькой площади был обнаружен уникальный космический объект неизвестного ранее типа, говорит либо о невероятной удаче ученых, либо о том, что подобных объектов много, но они, подобно йети, пока скрыты от ученых.