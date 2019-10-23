Астрономы нашли "космического йети" из ранней Вселенной

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Астрономы случайно обнаружили следы огромной и очень древней галактики, возникшей на раннем этапе образования Вселенной. О том, что такие объекты должны существовать, было известно давно, но наблюдать их не удавалось. Результаты опубликованы в журнале Astrophysical Journal.
Ученые из США, Австралии, Нидерландов, Швейцарии и Дании обратили внимание на неизвестное ранее слабое световое пятно во время наблюдения космоса с помощью комплекса радиотелескопов ALMA, расположенного в чилийской пустыне Атакама. Этот комплекс позволяет фиксировать электромагнитное излучение с миллиметровыми и субмиллиметровыми длинами волн. Такие волны используют при изучении процессов образования и эволюции галактик.
Объект в виде расплывчатого мерцающего пятна обнаружили на длине волны 3 мм. В диапазоне длинных волн он не был заметен. Это говорит о том, что обнаруженная галактика находится на огромном расстоянии и скрыта от наблюдателей облаками пыли.
"Это очень таинственно, потому что этот свет вообще не был связан с какой-либо известной галактикой", — приводит пресс-служба Аризонского университета слова ведущего автора статьи и человека, который первым увидел загадочную галактику, Кристины Уильямс (Christina C. Williams) из обсерватории Стюарта.
16 октября, 13:17РИА НаукаУченые нашли "призраков" в невидимых частях галактик
По оценкам ученых, сигналу от этого загадочного объекта потребовалось 12,5 миллиарда лет, чтобы достичь Земли. Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
Ученые считают, что они зафиксировали момент, когда галактика уже достигла огромных размеров, звезд в ней было уже не меньше, чем в Млечном пути, но новые звезды образовывались в сто раз быстрее, чем это происходит в нашей галактике.
Открытие поможет понять, какие процессы протекали в молодых галактиках, и возможно, ответить на давний вопрос астрономии о том, каким образом уже на самых ранних этапах развития Вселенной в ней появились гигантские звездные скопления.
Ранее телескоп Хаббл фиксировал очень древние галактики, но это были небольшие объекты, не позволявшие судить о том, могли ли в ранней Вселенной быстро образовываться галактики-монстры.
"В нашей скрытой галактике есть именно те ингредиенты, которые могут служить этим недостающим для объяснения звеном", — говорит Кристина Уильямс.
Открытым остается вопрос, сколько подобных галактик еще существует. Пока наблюдения были сделаны в крошечной части звездного неба, примерно равной по площади одной сотой части лунного диска. То, что на такой маленькой площади был обнаружен уникальный космический объект неизвестного ранее типа, говорит либо о невероятной удаче ученых, либо о том, что подобных объектов много, но они, подобно йети, пока скрыты от ученых.
Исследователи с нетерпением ожидают запланированного на март 2021 года запуска космического телескопа "Джеймс Уэбб" для более подробного исследования этих объектов.