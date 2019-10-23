В Москве таксист не пропустил скорую и угрожал ее водителю ножом

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Таксист в Москве не пропустил автомобиль "скорой помощи" с включенными световыми спецсигналами, а затем стал угрожать ее водителю ножом, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.

Отмечается, что в полицию обратился водитель скорой медицинской помощи одной из столичных больниц.

"По словам заявителя, во время поездки на служебном транспорте он включил специальные световые сигналы и сообщил о необходимости уступить дорогу находившемуся спереди водителю такси. Однако тот не выполнил просьбу и вышел из салона. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого водитель такси вытащил нож, стал угрожать своему оппоненту и ударил его по лицу", - говорится в сообщении.