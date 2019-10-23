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РИА Новости

В Москве таксист не пропустил скорую и угрожал ее водителю ножом

12:49 23.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль такси на улице Москвы
Автомобиль такси на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль такси на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Таксист в Москве не пропустил автомобиль "скорой помощи" с включенными световыми спецсигналами, а затем стал угрожать ее водителю ножом, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
Отмечается, что в полицию обратился водитель скорой медицинской помощи одной из столичных больниц.
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"По словам заявителя, во время поездки на служебном транспорте он включил специальные световые сигналы и сообщил о необходимости уступить дорогу находившемуся спереди водителю такси. Однако тот не выполнил просьбу и вышел из салона. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого водитель такси вытащил нож, стал угрожать своему оппоненту и ударил его по лицу", - говорится в сообщении.
Согласно релизу, правоохранители задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 54-летний приезжий. Кроме того, из автомобиля подозреваемого был изъят нож. Дознавателями заведено дело об "угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью", подозреваемый в настоящее время находится под подпиской о невыезде.
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