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РИА Новости

Володин раскритиковал депутатов, не явившихся на обсуждение проекта бюджета

12:48 23.10.2019 (обновлено: 13:27 23.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, отсутствующих на обсуждении бюджета на следующий год.
Сегодня на пленарном заседании Госдумы рассматривается в первом чтении проект бюджета на 2020-й и плановые 2021 и 2022 годы.
Володин призвал всех депутатов более ответственно подходить к работе.
"Вот посмотрите, мы сегодня рассматриваем закон о бюджете. В зале все руководители фракций, все. Они вчера занимались изучением законопроекта о бюджете, сегодня здесь. Ряд наших коллег отсутствует. Мы вчера изучали вопросы, связанные с отдельными регионами, которые менее всего бюджетно обеспечены. Мало кто верил, что такой разговор состоится. А ряда депутатов нет, а мы за них обсуждаем. Депутат должен в этот день в любой ситуации принимать участие в обсуждении бюджета. От этого зависит жизнь в стране и в регионах. Болезнь — это единственное, что может быть аргументом", — сказал он.
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Председатель Госдумы также привел мнение вице-спикера Петра Толстого, который считает, что такие случаи должны стать поводом для лишения депутатов мандата.
"Неучастие в обсуждении законопроекта о бюджете — да, наверно, это та тема, которая достойна того, чтобы взять и записать — не пришел на рассмотрение бюджета, это большой звоночек к тому, что ты не хочешь исполнять депутатские полномочия", — добавил спикер.
Он подчеркнул, что в этот день депутаты должны собраться и сделать все для того, чтобы решить проблемы следующего года.
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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