Володин раскритиковал депутатов, не явившихся на обсуждение проекта бюджета

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, отсутствующих на обсуждении бюджета на следующий год.

Сегодня на пленарном заседании Госдумы рассматривается в первом чтении проект бюджета на 2020-й и плановые 2021 и 2022 годы.

Володин призвал всех депутатов более ответственно подходить к работе.

"Вот посмотрите, мы сегодня рассматриваем закон о бюджете. В зале все руководители фракций, все. Они вчера занимались изучением законопроекта о бюджете, сегодня здесь. Ряд наших коллег отсутствует. Мы вчера изучали вопросы, связанные с отдельными регионами, которые менее всего бюджетно обеспечены. Мало кто верил, что такой разговор состоится. А ряда депутатов нет, а мы за них обсуждаем. Депутат должен в этот день в любой ситуации принимать участие в обсуждении бюджета. От этого зависит жизнь в стране и в регионах. Болезнь — это единственное, что может быть аргументом", — сказал он.

Председатель Госдумы также привел мнение вице-спикера Петра Толстого, который считает, что такие случаи должны стать поводом для лишения депутатов мандата.

"Неучастие в обсуждении законопроекта о бюджете — да, наверно, это та тема, которая достойна того, чтобы взять и записать — не пришел на рассмотрение бюджета, это большой звоночек к тому, что ты не хочешь исполнять депутатские полномочия", — добавил спикер.