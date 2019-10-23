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РИА Новости

СМИ: ущерб от беспорядков в Каталонии превысил семь миллионов евро

12:47 23.10.2019
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© РИА Новости / Елена Шестернина Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
© РИА Новости / Елена Шестернина
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
МАДРИД, 23 окт – РИА Новости. Экономический ущерб от беспорядков в испанском автономном сообществе Каталония превысил 7,3 миллиона евро, при этом 1,2 миллиона – ущерб, связанный с протестами в барселонском аэропорту Эль-Прат, сообщает издание Periodico со ссылкой на документы министерства развития.
В ходе протестов и столкновений с полицией в аэропорту 14 октября, в день вынесения приговора 12 каталонским политикам Верховным судом, были частично разбиты парковки, 175 тысяч пассажиров пострадали из-за задержек рейсов. Ущерб от актов саботажа на железнодорожных путях составил 600 тысяч евро, от перекрытия дорог и трасс - 360 тысяч евро. Компенсации пассажирам за отмену и опоздания поездов, которые придется заплатить железнодорожной компании Renfe, будет не ниже 1,2 миллиона евро. У пассажиров есть три месяца, чтобы предъявить компании свои претензии.
Упущенная выгода компаний, управляющих железными дорогами, аэропортами и портами, из-за падения пассажиропотока составит до 4 миллионов евро.
В общей сложности, по подсчетам министерства развития, от протестов в Барселоне прямым или косвенным образом пострадали 190 тысяч человек – многие отказались от поездки в город, у некоторых были перенесены рейсы или поезда, кроме того, много тех, кто пострадал от перекрытия дорог.
Барселона в огне: акции протеста в Каталонии
Вчера, 19:22РИА Новости
Барселона в огне: акции протеста в КаталонииМассовые беспорядки охватили столицу Каталонии. Активисты пускают в ход булыжники, поджигают баки. Акции протеста начались после того как суд Испании приговорил каталонских политиков к длительным срокам заключения. Их обвинили в причастности к организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
В ходе столкновений в различных городах Каталонии пострадали несколько сотен человек, в том числе более 300 представителей правоохранительных органов. По последним данным, в больницах остаются восемь человек, состояние одного оценивается как очень тяжелое, еще пяти человек - как тяжелое. Около 200 человек были задержаны, порядка 30 из них находятся в предварительном заключении.
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Беспорядки в КаталонииКаталонияВ мире
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