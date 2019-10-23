Британская полиция обнаружила в грузовике тела 39 человек

Полиция на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс. 23 октября 2019

Полиция на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс. 23 октября 2019

ЛОНДОН, 23 окт — РИА Новости, Наталья Копылова. В графстве Эссекс в Великобритании обнаружили грузовик с телами 39 человек, говорится в сообщении полиции.

Полицейских вызвали в один из индустриальных парков в городе Грейс поздно ночью, примерно в 1:40 по местному времени (3:40 мск). Как выяснилось, в машине находились тела 38 взрослых и одного подростка.

"Мы находимся в процессе идентификации личностей погибших, однако я ожидаю, что это может быть длительным процессом", — заявил старший офицер полиции Эндрю Маринер.

По его словам, грузовик прибыл в Великобританию из Болгарии 19 октября через порт Холихэд, связывающий страну с Ирландией.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по расследованию", — отметил Маринер.

Он добавил, что водителя грузовика задержали по подозрению в убийстве. Как уточнили в полиции, это 25-летний мужчина из Северной Ирландии.

Глава британского МВД Прити Пател заявила, что "шокирована и огорчена трагическим инцидентом в Грейсе". При этом она подчеркнула, что полиции Эссекса должны быть предоставлены все возможности для расследования произошедшего.

Премьер-министр Борис Джонсон также заявил, что потрясен этим инцидентом.