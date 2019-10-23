Кузнецова взяла на контроль ситуацию с утонувшей в Перми девочкой

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова находится на связи с региональным уполномоченным в Перми, где во время тренировки по синхронному плаванию утонула 11-летняя девочка, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Трагедия произошла во вторник. По факту гибели ребенка СК возбудил уголовное дело. Прокуратура Индустриального района Перми начала проверку соблюдения требований безопасности в спорткомплексе "Олимпия", где утонула девочка.

"Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Пермского края с просьбой провести проверку деятельности этого бассейна, где в апреле 2018 года также утонула девочка. Уполномоченный находится на связи с региональным детским омбудсменом", - говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре заявили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка трудовой квалификации тренера, своевременности прохождения диспансеризации спортсменок, соблюдение тренерским составом спортивного комплекса трудовых функций по совместительству и норм трудовой занятости.