Кузнецова взяла на контроль ситуацию с утонувшей в Перми девочкой

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова находится на связи с региональным уполномоченным в Перми, где во время тренировки по синхронному плаванию утонула 11-летняя девочка, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Трагедия произошла во вторник. По факту гибели ребенка СК возбудил уголовное дело. Прокуратура Индустриального района Перми начала проверку соблюдения требований безопасности в спорткомплексе "Олимпия", где утонула девочка.
1 октября, 10:47РИА НовостиВ Татарстане ребенок захлебнулся в бассейне
"Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Пермского края с просьбой провести проверку деятельности этого бассейна, где в апреле 2018 года также утонула девочка. Уполномоченный находится на связи с региональным детским омбудсменом", - говорится в сообщении.
Ранее в прокуратуре заявили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка трудовой квалификации тренера, своевременности прохождения диспансеризации спортсменок, соблюдение тренерским составом спортивного комплекса трудовых функций по совместительству и норм трудовой занятости.
Весной 2018 года в этом же бассейне во время тренировки под водой в ластах задохнулась 10-летняя девочка. Медикам удалось ее реанимировать, но ребенок оказался в коме. Спустя месяц девочка, не приходя в сознание, скончалась. В отношении тренера СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, которое было прекращено за примирением сторон – обвиняемая выплатила семье ребенка компенсацию в размере 2 миллионов рублей.
15 сентября, 15:54РИА НовостиВ Москве ребенку засосало руку в бассейне, сообщили СМИ