Москва планирует ввести инвестиционный налоговый вычет для компаний города

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Москва намерена предоставить столичным инвесторам инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Соответствующий законопроект, разработанный правительством города, внесен в Мосгордуму. В понедельник комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала поддержать законопроект.

Предполагается, что новая льгота начнет действовать уже с 1 января 2020 года, отмечается в сообщении.

"Принятие закона "Об инвестиционном налоговом вычете" будет способствовать созданию условий для реализации приоритетных направлений промышленного развития Москвы, разработки и внедрения инновационных технологий, обновления основных фондов и повышения инвестиционной активности", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

По данным пресс-службы, право на инвестиционный вычет будет предоставляться компаниям, которые находятся на территории Москвы и получили статус московского инвестора.

Для определения предельной величины вычета устанавливается ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет города, в размере 12,5% для организаций, получивших статус московского инвестора первой категории, и 8% - для организаций, получивших статус московского инвестора второй категории. Стандартная ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет столицы, составляет 17%.

Как отметил вице-мэр столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, альтернативный вариант поддержки столичных предприятий в виде инвествычета был разработан в связи с тем, что с 2023 года устанавливаемые регионами льготные ставки налога на прибыль заканчивают свое действие.