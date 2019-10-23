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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Москва планирует ввести инвестиционный налоговый вычет для компаний города

12:39 23.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Москва намерена предоставить столичным инвесторам инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Соответствующий законопроект, разработанный правительством города, внесен в Мосгордуму. В понедельник комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала поддержать законопроект.
Предполагается, что новая льгота начнет действовать уже с 1 января 2020 года, отмечается в сообщении.
"Принятие закона "Об инвестиционном налоговом вычете" будет способствовать созданию условий для реализации приоритетных направлений промышленного развития Москвы, разработки и внедрения инновационных технологий, обновления основных фондов и повышения инвестиционной активности", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анна Кузменко
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По данным пресс-службы, право на инвестиционный вычет будет предоставляться компаниям, которые находятся на территории Москвы и получили статус московского инвестора.
Для определения предельной величины вычета устанавливается ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет города, в размере 12,5% для организаций, получивших статус московского инвестора первой категории, и 8% - для организаций, получивших статус московского инвестора второй категории. Стандартная ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет столицы, составляет 17%.
Как отметил вице-мэр столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, альтернативный вариант поддержки столичных предприятий в виде инвествычета был разработан в связи с тем, что с 2023 года устанавливаемые регионами льготные ставки налога на прибыль заканчивают свое действие.
Новая льгота предусматривает значительное снижение суммы налога на прибыль в бюджет субъекта РФ в течение не более 7 лет. Сумма налога, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, также может быть уменьшена вплоть до нуля. За счет суммы налога, который зачисляется в бюджет субъекта, в текущем периоде можно списывать до 90% затрат, формирующих и изменяющих первоначальную стоимость основного средства, пояснили в пресс-службе.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
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