ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.

"Федеральная налоговая служба видит все те предприятия, которые сегодня пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых. Поэтому мы договорились о том, что в течение этого года мы не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких штатных работников. А со следующего года это ограничение снимается. И со следующего года налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог", - сказал он.

Силуанов сообщил, что в настоящее время в качестве самозанятых по стране зарегистрировались 240 тысяч человек, 90% из которых ранее работали "в серую". "Режим для самозанятых дает возможность легализоваться, заплатить налоги и спать спокойно, что называется", - сказал он.

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% - при работе с юридическими лицами. Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в ПФР.