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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мусульмане Москвы скорбят в связи со смертью дочери посла Ирана в РФ

12:38 23.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМуфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) Москвы выразило соболезнования в связи с кончиной дочери посла Ирана в России Мехди Санаи – Арафе.
Ранее посольство Ирана в Москве сообщило в своем Telegram-канале, что 22 октября дочь посла Арефе Санаи скончалась от инсульта.
"От имени ДУМ Москвы и от себя лично выражаю соболезнования семье посла Ирана в России господина Мехди Санаи", - сказал РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
По словам религиозного деятеля, смерть близкого человека, особенно ребенка, - большая трагедия для всей семьи.
"Молим Всевышнего о ниспослании родственникам и близким мудрого долготерпения, как сказано в Священном Коране: "Мы все принадлежим Аллаху и к Нему же и вернемся", - подчеркнул муфтий.
Он также отметил, что мусульмане России знают Мехди Санаи "как друга нашей страны и опытного политика", много сделавшего для сближения Российской Федерации и Исламской республики Иран.
Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи
Вчера, 12:49РИА Новости
В посольстве Ирана в России назвали причину смерти дочери посла
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Религия и мировоззрениеМехди СанаиНовости - Религия и мировоззрениеИльдар АляутдиновМоскваРоссияОбщество
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