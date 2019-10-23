Мусульмане Москвы скорбят в связи со смертью дочери посла Ирана в РФ

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) Москвы выразило соболезнования в связи с кончиной дочери посла Ирана в России Мехди Санаи – Арафе.

Ранее посольство Ирана в Москве сообщило в своем Telegram-канале, что 22 октября дочь посла Арефе Санаи скончалась от инсульта.

"От имени ДУМ Москвы и от себя лично выражаю соболезнования семье посла Ирана в России господина Мехди Санаи", - сказал РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

По словам религиозного деятеля, смерть близкого человека, особенно ребенка, - большая трагедия для всей семьи.

"Молим Всевышнего о ниспослании родственникам и близким мудрого долготерпения, как сказано в Священном Коране: "Мы все принадлежим Аллаху и к Нему же и вернемся", - подчеркнул муфтий.