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РИА Новости
Война в Сирии

Богданов: нефтяные объекты в Сирии должны перейти под контроль Дамаска

12:38 23.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фото
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Нефтяные объекты на северо-востоке Сирии должны перейти под контроль Дамаска, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Под контроль легитимного правительства должно все перейти", - сказал дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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"Это не отменяет политического процесса, конституционной реформы, переговоров и резолюции 2254. Но во всех бумагах, во всех заявлениях официальных говорится о том, что все вовлечённые стороны должны соблюдать и уважать территориальную целостность, суверенитет и единство сирийского государства", - отметил Богданов.
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