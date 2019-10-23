Богданов: нефтяные объекты в Сирии должны перейти под контроль Дамаска

"Под контроль легитимного правительства должно все перейти", - сказал дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это не отменяет политического процесса, конституционной реформы, переговоров и резолюции 2254. Но во всех бумагах, во всех заявлениях официальных говорится о том, что все вовлечённые стороны должны соблюдать и уважать территориальную целостность, суверенитет и единство сирийского государства", - отметил Богданов.