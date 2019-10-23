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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия готова быть посредником между Эфиопией и Египтом, заявил Богданов

12:36 23.10.2019
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© AP Photo / Elias AsmareСтроительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
© AP Photo / Elias Asmare
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия готова выступить посредником между Эфиопией и Египтом в вопросе строительства плотины на Ниле, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Если нас попросят, мы всегда готовы. У нас прекрасные отношения и с Аддис-Абебой, и с Каиром. И эту тему мы знаем, конечно, обсуждали не раз. Если наши посреднические услуги будут востребованы, мы всегда готовы", - сказал он журналистам в кулуарах саммита "РФ — Африка".
Река Нил
01:37РИА Новости
Эфиопия и Египет обменялись резкими заявлениями по плотине на Ниле
Эфиопия с 2012 года реализует на Голубом Ниле масштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда", запуск которого, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, которые расположены ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, однако разногласия до сих пор остаются.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаМихаил БогдановРоссияЕгипетЭфиопияВ мире
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