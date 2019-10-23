Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T12:31Z
https://ria.ru/20191023/1560106683.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155213/62/1552136282_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b18cbdde940d00f5aa99d1adf4c7b10e.jpg
РИА Новости

Почти 700 миллионов рублей направили Забайкалью для развития санавиации

12:31 23.10.2019
13
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на город Чита с Титовской сопки
Вид на город Чита с Титовской сопки
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 23 окт – РИА Новости. Почти 700 миллионов рублей дополнительно выделено на три года Забайкальскому краю по нацпроекту для развития санавиации, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"Для санавиации выделены дополнительные средства для эвакуации тяжелобольных. Это свыше 680 миллионов рублей на ближайшие три года. Участие территориального центра медицины катастроф в реализации плана социального развития центров экономического роста уже позволило обновить автопарк организации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по нацпроекту "Здравоохранение" 200 миллионов рублей выделены на приобретение дополнительных летных часов в 2019 году. Также краевые власти продолжают обустройство вертолетных площадок, оснащённых светосигнальным оборудованием, что позволит эвакуировать пациентов в тёмное время суток.
В пресс-службе сообщили, что уже открыто 25 таких площадок на территории центральных районных больниц, либо на другой охраняемой территории - не более чем в 15 минутах подъезда машины скорой помощи.
"Сегодня огромное внимание уделяется развитию регионального здравоохранения, и в первую очередь акцент делается на оказание первичной медико-санитарной помощи, в частности экстренной и неотложной. Неудивительно, что обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации выделено в нацпроекте "Здравоохранение" как отдельное направление работы. Приобретение дополнительных летных часов позволит кратно увеличить число лиц, эвакуированных с использованием санитарной авиации к 2024 году", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Валерия Кожевникова.
Урочище Чарские пески, вид на хребет Кодар
20 октября, 10:38РИА Новости
В одном из сел Забайкалья открыли несколько обновленных соцобъектов
Отмечается, что на деньги дальневосточной субсидии закуплены и активно используются два реанимобиля по 8 миллионов каждый. "Последний реанимобиль класса "С" мы получили в 2014 году. Стоимость одного превышает 8 миллионов рублей, 3,5 миллиона стоит сама машина, остальное – оснащение. Оборудование современное, предназначенное для оказания медицинской помощи пациенту в самых экстренных случаях. Одним словом, удалось заменить устаревшую технику, которую к тому же приходилось часто ремонтировать из-за большого износа", - приводит пресс-служба слова директора территориального центра медицины катастроф Руслана Долгова.
В 2019 году вертолетами и самолетами, оснащенными медицинскими модулями, в Забайкальском крае совершен 271 вылет, эвакуировано 450 человек, из них 135 детей. Автотранспортом центра медицины катастроф совершено 258 выездов, помощь на месте оказана 212 пациентам, эвакуировано 76 человек, из которых 34 ребенка.
Забайкальскому краю по плану соцразвития центров экономического роста выделено более 3 миллиардов рублей. На эти средства приобретены более 50 машин скорой помощи, проводятся капремонты в 7 медицинских организациях, строятся и приобретаются 40 ФАПов, закупается медоборудование и квартиры для медиков. По нацпроекту "Здравоохранение" до 2021 года региону выделено 3,6 миллиарда рублей. Средства проекта идут на развитие первичной медико-санитарной помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения края, обеспечение медицинских организаций кадрами и создание единого цифрового контура в здравоохранении региона.
Вид города Читы с воздуха
2 октября, 12:02Республика Саха (Якутия)
В Забайкалье пройдут дни якутской культуры
200000
Обсудить 0
Забайкальский крайОбщество
Рекомендуем
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
На Кубани увеличат финансирование нацпроекта "Здравоохранение"
РИА
Новости
Города России. Тюмень
Более 2 тыс тюменцев подали заявки на третий сезон конкурса "Лидеры России"
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В Ленобласти предприятиям компенсируют половину выплат зарплат молодежи
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
В Верхневолжье за 4 года приведут в порядок медучреждения за 3,3 млрд руб
Лента
новостей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Тюменской области зафиксировали три случая "гаффской болезни"
Омская область
В Омской области отремонтировали 19 домов культуры
Виды Москвы
Москва планирует ввести инвестиционный налоговый вычет для компаний города
Врач
Казанские врачи успешно прооперировали ребенка граждан Сирии
Забайкальская железная дорога Транссибирской магистрали в Чите
В Чите открыли второй кванториум на базе детской железной дороги
Вид на Самару с реки Волга
Центр Самары может получить статус исторического поселения
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В Тамбовской области 46 НКО получили региональную поддержку
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
На развитие наукоградов Подмосковья в 2019 году направили 2,5 млрд рублей
Ремонт дороги
Более 2,4 тысячи км дорог отремонтированы в Подмосковье в 2019 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13Медведев предложил отрегулировать закрытые сети компаний
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
15:48В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере
15:43Октябрь стал одним из самых теплых за все время наблюдений в Москве
Лента новостейМолния