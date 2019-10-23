Почти 700 миллионов рублей направили Забайкалью для развития санавиации

ЧИТА, 23 окт – РИА Новости. Почти 700 миллионов рублей дополнительно выделено на три года Забайкальскому краю по нацпроекту для развития санавиации, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Для санавиации выделены дополнительные средства для эвакуации тяжелобольных. Это свыше 680 миллионов рублей на ближайшие три года. Участие территориального центра медицины катастроф в реализации плана социального развития центров экономического роста уже позволило обновить автопарк организации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по нацпроекту "Здравоохранение" 200 миллионов рублей выделены на приобретение дополнительных летных часов в 2019 году. Также краевые власти продолжают обустройство вертолетных площадок, оснащённых светосигнальным оборудованием, что позволит эвакуировать пациентов в тёмное время суток.

В пресс-службе сообщили, что уже открыто 25 таких площадок на территории центральных районных больниц, либо на другой охраняемой территории - не более чем в 15 минутах подъезда машины скорой помощи.

"Сегодня огромное внимание уделяется развитию регионального здравоохранения, и в первую очередь акцент делается на оказание первичной медико-санитарной помощи, в частности экстренной и неотложной. Неудивительно, что обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации выделено в нацпроекте "Здравоохранение" как отдельное направление работы. Приобретение дополнительных летных часов позволит кратно увеличить число лиц, эвакуированных с использованием санитарной авиации к 2024 году", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Валерия Кожевникова.

Отмечается, что на деньги дальневосточной субсидии закуплены и активно используются два реанимобиля по 8 миллионов каждый. "Последний реанимобиль класса "С" мы получили в 2014 году. Стоимость одного превышает 8 миллионов рублей, 3,5 миллиона стоит сама машина, остальное – оснащение. Оборудование современное, предназначенное для оказания медицинской помощи пациенту в самых экстренных случаях. Одним словом, удалось заменить устаревшую технику, которую к тому же приходилось часто ремонтировать из-за большого износа", - приводит пресс-служба слова директора территориального центра медицины катастроф Руслана Долгова.

В 2019 году вертолетами и самолетами, оснащенными медицинскими модулями, в Забайкальском крае совершен 271 вылет, эвакуировано 450 человек, из них 135 детей. Автотранспортом центра медицины катастроф совершено 258 выездов, помощь на месте оказана 212 пациентам, эвакуировано 76 человек, из которых 34 ребенка.