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РИА Новости
Школа волонтера

Стали известны финалисты конкурса "Доброволец России – 2019"

12:22 23.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковСтали известны финалисты конкурса "Доброволец России – 2019"
Стали известны финалисты конкурса Доброволец России – 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В финал всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019" во всех возрастных категориях и номинациях прошли 190 человек. Победителей объявят на Международном форуме добровольцев, который будет проходить в Сочи с 2 по 5 декабря, сообщили организаторы.
По итогам защиты в финал вышли 120 проектов участников старше 18 лет, 50 инициатив детей 8–17 лет, а также 20 работ в новых категориях – "Творческая работа" и "Доброе дело". Все проекты пройдут оценку федерального экспертного жюри из числа представителей государственных органов власти, руководителей и членов общественных объединений, а также спортсменов, актеров театра и кино. Они определят по три победителя в каждой номинации в категориях "Социальный проект", "Творческая работа" и "Доброе дело".
В рамках конкурса также пройдет народное голосование, по итогам которого будет выбрано по одному победителю в категориях "Доброе дело" и "Творческая работа", и два – старше 18 лет и от 14 до 17 лет – в категории "Социальный проект". Они получат возможность в следующем году стать участниками акселерационной программы поддержки и сопровождения проектов, профильной смены в МДЦ "Артек" (для участников от 14 до 17 лет. – Прим. ред.) и зарубежной образовательной стажировки в рамках программы мобильности волонтеров (для участников старше 18 лет. – Прим. ред.).
"Доброволец России" проходит уже в девятый раз и является частью платформы "Россия – страна возможностей". Конкурс позволяет выявить успешные социальные инициативы для их поддержки и тиражирования по всей стране. В 2019 году призовой фонд составляет 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году. Победители получат гранты на реализацию инициатив в размере до 2 миллионов рублей, а также возможность принять участие в партнерских образовательных программах. Награду лучшим волонтерам разных лет трижды вручал президент РФ Владимир Путин.
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Школа волонтераАссоциация волонтерских центров (АВЦ)Волонтерство в РоссииАртек
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