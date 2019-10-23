Стали известны финалисты конкурса "Доброволец России – 2019"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В финал всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019" во всех возрастных категориях и номинациях прошли 190 человек. Победителей объявят на Международном форуме добровольцев, который будет проходить в Сочи с 2 по 5 декабря, сообщили организаторы.

По итогам защиты в финал вышли 120 проектов участников старше 18 лет, 50 инициатив детей 8–17 лет, а также 20 работ в новых категориях – "Творческая работа" и "Доброе дело". Все проекты пройдут оценку федерального экспертного жюри из числа представителей государственных органов власти, руководителей и членов общественных объединений, а также спортсменов, актеров театра и кино. Они определят по три победителя в каждой номинации в категориях "Социальный проект", "Творческая работа" и "Доброе дело".

В рамках конкурса также пройдет народное голосование, по итогам которого будет выбрано по одному победителю в категориях "Доброе дело" и "Творческая работа", и два – старше 18 лет и от 14 до 17 лет – в категории "Социальный проект". Они получат возможность в следующем году стать участниками акселерационной программы поддержки и сопровождения проектов, профильной смены в МДЦ "Артек" (для участников от 14 до 17 лет. – Прим. ред.) и зарубежной образовательной стажировки в рамках программы мобильности волонтеров (для участников старше 18 лет. – Прим. ред.).