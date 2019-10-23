В России планируют продолжить вакцинацию трудовых мигрантов против кори

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор планирует продолжить иммунизацию трудовых мигрантов против кори в 2020 году, следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В срок с 01.01.2020 по 31.12.2020 проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории субъекта Российской Федерации, не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее",- говорится в сообщении.