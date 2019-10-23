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РИА Новости

В России планируют продолжить вакцинацию трудовых мигрантов против кори

12:21 23.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра готовит шприц для прививки от кори
Медицинская сестра готовит шприц для прививки от кори
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медицинская сестра готовит шприц для прививки от кори. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор планирует продолжить иммунизацию трудовых мигрантов против кори в 2020 году, следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В срок с 01.01.2020 по 31.12.2020 проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории субъекта Российской Федерации, не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее",- говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проводит дополнительную иммунизацию в связи с увеличением заболеваемостью корью в разных странах. На начало сентября план по вакцинации был выполнен на 92%.
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
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