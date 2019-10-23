В конкурсе "Полоса безопасности" появилась номинация от Госавтоинспекции

Предложенная ведомством номинация "Социальная реклама" в формате социальных видеороликов и плакатов позволит привлечь широкую общественность к проблематике повышения безопасности на дорогах, тем более что в этом году конкурс становится открытым для всех желающих.

"Госавтоинспекция МВД России полагает, что социальные проекты играют важную роль в повышении культуры поведения участников дорожного движения, а конкурсы, открытые для широкой аудитории без ограничений, способствуют популяризации в обществе идей ответственного и законопослушного поведения на дорогах", - сказал Белан.

К участию в конкурсе в этом году приглашаются не только профессиональные журналисты и средства массовой информации, но и все желающие, в том числе блогеры, активисты социальных сетей, непрофессиональные авторы. На конкурс принимаются статьи, фотографии, видеосюжеты, радиопрограммы, интернет-проекты, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 января 2018 года, а также авторские социальные видеоролики и плакаты.