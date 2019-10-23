В конкурсе "Полоса безопасности" появилась номинация от Госавтоинспекции

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. По инициативе российской Госавтоинспекции в списке номинаций второго открытого всероссийского медиаконкурса "Полоса безопасности" появилась номинация "Социальная реклама", сообщил начальник отделения пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.
Учредителем конкурса выступил Союз автошкол, среди партнеров - Общественная палата и Союз журналистов России. По словам Белана, Госавтоинспекция МВД России стала соорганизатором конкурса.
Предложенная ведомством номинация "Социальная реклама" в формате социальных видеороликов и плакатов позволит привлечь широкую общественность к проблематике повышения безопасности на дорогах, тем более что в этом году конкурс становится открытым для всех желающих.
"Госавтоинспекция МВД России полагает, что социальные проекты играют важную роль в повышении культуры поведения участников дорожного движения, а конкурсы, открытые для широкой аудитории без ограничений, способствуют популяризации в обществе идей ответственного и законопослушного поведения на дорогах", - сказал Белан.
К участию в конкурсе в этом году приглашаются не только профессиональные журналисты и средства массовой информации, но и все желающие, в том числе блогеры, активисты социальных сетей, непрофессиональные авторы. На конкурс принимаются статьи, фотографии, видеосюжеты, радиопрограммы, интернет-проекты, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 января 2018 года, а также авторские социальные видеоролики и плакаты.
Количество работ от одного участника не ограничено. Материалы принимаются только в электронном виде по адресу до 15 ноября этого года. Награждение победителей пройдет 5 декабря в Общественной палате Российской Федерации в рамках ежегодного конгресса автошкол России.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса