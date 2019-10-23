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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Якутия в рейтинге Рособрнадзора вошла в "зеленую зону" за честные экзамены

12:20 23.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / A. L. / Поселок Витим / Cropped imageШкола в Якутии
Школа в Якутии
CC BY-SA 4.0 / A. L. / Поселок Витим / Cropped image
Школа в Якутии. Архивное фото
ЯКУТСК, 23 окт – РИА Новости. Якутия по итогам рейтинга Рособрнадзора вошла в "зеленую зону" за честные государственные экзамены, сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.
В совещании федеральной службы по надзору в сфере образования и науки с регионами обсудили итоги государственной аттестации по образовательным программам в 2019 году и подготовку к ГИА в 2020 году.
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На встрече с руководителем Рособрнадзора Сергеем Кравцовым министр образования и науки Якутии Владимир Егоров отчитался о результатах проведения ЕГЭ, ОГЭ, а также по вопросам управления качеством образования.
"По итогам рейтингования Рособрнадзора республика вошла в "зеленую зону" по всем направлениям… Также республика отмечена в числе лучших практик по отработке методических документов, рекомендуемых к использованию при организации и проведении ГИА, и вошла в пятерку лучших регионов по оснащению и обеспечению информационной безопасности в региональном центре обработки информации", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что в "зелёную зону" попадают регионы, которые провели экзамены и процедуры оценки качества образования "честно и объективно в соответствии с требованиями", в "желтую" - кто не до конца обеспечил выполнение критериев, в "красную" - к кому были серьезные вопросы при выполнении критериев.
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Республика Саха (Якутия)Сергей КравцовРеспублика Саха (Якутия)РособрнадзорОбразование - ОбществоОбщество
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