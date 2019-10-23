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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Костин предложил расширить практику недолларовых расчетов с Африкой

12:19 23.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин в целях снижения рисков для финансовой системы предложил расширить практику недолларовых расчетов с Африкой, в том числе в рублях, и развивать каналы взаимодействия между финансовыми организациями России и стран континента в обход SWIFT для бесперебойного осуществления транзакций.
"Для снижения рисков, сегодня, к сожалению, мы живем в эпоху такой геополитики, что у нас существует реальные риски финансовой системе, поэтому мы предлагаем расширить практику недолларовых расчетов, в том числе в рублях, в других валютах, а также установление SWIFT-альтернативных каналов связи в целях бесперебойного осуществления транзакций", - сказал Костин, выступая на пленарном заседании экономического форума "Россия — Африка" в Сочи.
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Кроме того, глава ВТБ предложил поработать над мерами защиты финансовой системы континента и привел в пример российскую карту "Мир", которая принимается уже в ряде стран.
"Сегодня есть тоже важный элемент инфраструктуры, который защищает национальные финансовые системы от возможности недружественного воздействия санкций. Например, сегодня российская карта "Мир", которая уже существует не только в рамках России но и принимается в других странах - Казахстан, Армения. Мы знаем, что африканские страны тоже испытывают санкционные давления, целый ряд их. Поэтому предлагаем конкретно поработать над этими мерами", - заключил Костин.
Экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАндрей Костин (банкир)АфрикаРоссияЭкономика
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