Костин предложил расширить практику недолларовых расчетов с Африкой

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин в целях снижения рисков для финансовой системы предложил расширить практику недолларовых расчетов с Африкой, в том числе в рублях, и развивать каналы взаимодействия между финансовыми организациями России и стран континента в обход SWIFT для бесперебойного осуществления транзакций.

"Для снижения рисков, сегодня, к сожалению, мы живем в эпоху такой геополитики, что у нас существует реальные риски финансовой системе, поэтому мы предлагаем расширить практику недолларовых расчетов, в том числе в рублях, в других валютах, а также установление SWIFT-альтернативных каналов связи в целях бесперебойного осуществления транзакций", - сказал Костин, выступая на пленарном заседании экономического форума "Россия — Африка" в Сочи.

Кроме того, глава ВТБ предложил поработать над мерами защиты финансовой системы континента и привел в пример российскую карту "Мир", которая принимается уже в ряде стран.

"Сегодня есть тоже важный элемент инфраструктуры, который защищает национальные финансовые системы от возможности недружественного воздействия санкций. Например, сегодня российская карта "Мир", которая уже существует не только в рамках России но и принимается в других странах - Казахстан, Армения. Мы знаем, что африканские страны тоже испытывают санкционные давления, целый ряд их. Поэтому предлагаем конкретно поработать над этими мерами", - заключил Костин.