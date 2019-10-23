Названа возможная причина гибели горняков на руднике "Таймырский"

КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Недостаточное содержание кислорода могло стать причиной гибели горняков на руднике "Таймырский", сообщили РИА Новости в пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля" со ссылкой на первого вице-президента Сергея Дяченко.
Во вторник компания "Норильский никель" сообщила, что на руднике "Таймырский" на горизонте минус 1345 метров без признаков жизни были обнаружены три работника, причины их гибели выясняются. Позднее "Норникель" уточнил, что больше пострадавших нет.
"При выходе на место происшествия установлено, что трагедия не связана с горно-геологическими условиями, не связана с технологическими процессами. Выработка была тупиковая, давно оставленная без работы, и работники, по всей видимости, получили удушье от недостаточного содержания кислорода в атмосфере выработки. Все пробы, которые на сегодняшний момент были взяты, по предварительным данным, показывают, что ни газов от двигателей внутреннего сгорания, ни газов от производства взрывных работ обнаружено не было", - цитирует пресс-служба Дяченко.
Рудник уже работает в штатном режиме. По данным мэрии, погибли заместитель главного механика Сергей Куликов, старший специалист проектного офиса Кирилл Кириллов и горный мастер Евгений Квасов. По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).