Названа возможная причина гибели горняков на руднике "Таймырский"

"При выходе на место происшествия установлено, что трагедия не связана с горно-геологическими условиями, не связана с технологическими процессами. Выработка была тупиковая, давно оставленная без работы, и работники, по всей видимости, получили удушье от недостаточного содержания кислорода в атмосфере выработки. Все пробы, которые на сегодняшний момент были взяты, по предварительным данным, показывают, что ни газов от двигателей внутреннего сгорания, ни газов от производства взрывных работ обнаружено не было", - цитирует пресс-служба Дяченко.