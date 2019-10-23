Глава МИД Либерии хочет обсудить с Россией развитие экономических связей

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД Либерии Гбехзонгар Финдли сообщил РИА Новости, что на полях саммита "Россия — Африка" встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, приоритетно хочет обсудить с ним развитие экономического сотрудничества между двумя странами.

"Мы хотим извлечь экономическую выгоду из участия в этом саммите. Мы здесь также как страна Африканского Союза, чтобы укрепить наши политические связи с Россией", - сказал он.

По словам министра, "приоритетная задача для Либерии - улучшить экономические связи с Россией". "Есть договорённость о встрече с российским министром иностранных дел, приоритетно хотим обсудить развитие экономического сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул он.

В Сочи 23-24 октября проходят первый саммит Россия — Африка и экономический форум.