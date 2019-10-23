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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Глава МИД Либерии хочет обсудить с Россией развитие экономических связей

12:18 23.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД Либерии Гбехзонгар Финдли сообщил РИА Новости, что на полях саммита "Россия — Африка" встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, приоритетно хочет обсудить с ним развитие экономического сотрудничества между двумя странами.
"Мы хотим извлечь экономическую выгоду из участия в этом саммите. Мы здесь также как страна Африканского Союза, чтобы укрепить наши политические связи с Россией", - сказал он.
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По словам министра, "приоритетная задача для Либерии - улучшить экономические связи с Россией". "Есть договорённость о встрече с российским министром иностранных дел, приоритетно хотим обсудить развитие экономического сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул он.
В Сочи 23-24 октября проходят первый саммит Россия — Африка и экономический форум.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаСергей ЛавровРоссияЛиберияВ мире
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