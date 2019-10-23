Британская сторона выступила против опроса Ассанжа испанским судом

МАДРИД, 23 окт – РИА Новости. Испанский судья хочет опросить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в качестве свидетеля по делу о прослушках, которую вела в здании посольства Эквадора в Лондоне охранная фирма Undercover Global, однако британская сторона предварительно отклонила этот запрос, сообщает газета Испанский судья хочет опросить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в качестве свидетеля по делу о прослушках, которую вела в здании посольства Эквадора в Лондоне охранная фирма Undercover Global, однако британская сторона предварительно отклонила этот запрос, сообщает газета Pais

Сотрудники испанской фирмы Undercover Global S. L., которая занималась охраной эквадорского посольства с 2012 по 2018 годы, по версии следствия, занимались сбором информации об Ассанже, его адвокатах, помощниках и посетителях. Как ранее сообщала газета, полученные данные передавали ЦРУ, а приоритетом были посещавшие Ассанжа граждане РФ и США.

25 сентября судья Хосе де ла Мата направил британскому полицейскому бюро по информационному обмену со странами ЕС (UKCA-ECR) европейский ордер на расследования (EIO) с просьбой опросить по видеосвязи Ассанжа в качестве свидетеля по делу Давида Моралеса, директора UC Global, которое рассматривает Национальный суд. В сентябре Моралес был задержан, затем отпущен при ограничительных мерах: у него забрали паспорт, на его счета был наложен арест, он должен являться в суд каждые 15 дней.

Однако британская сторона заявила испанскому суду, что просьба "не ясная", и попросила предоставить дополнительные данные. Как сообщает Pais, в ответе британской стороны, которая предварительно отказала выполнить запрос судьи де ла Маты, говорится, что в Великобритании "подобного рода опросы проводит только полиция" и видеоконференция не может быть использована в данной ситуации.

В ответ судья напомнил, что в "ряде предыдущих случаев" британская сторона дала положительный ответ на проведение опросов по видеосвязи, что единственным препятствием был бы статус обвиняемого по этому делу, однако в "этом случае Джулиан Ассанж свидетель, а не обвиняемый", цитирует документ газета. По мнению издания, причиной отказа стало то, что это дело может "повлиять на экстрадицию активиста в США".

Расследования в Национальном суде Испании начались в августе, через несколько недель после того, как в Pais появилась первая статья о слежке со стороны сотрудников фирмы за Ассанжем в посольстве.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.