В Турции пока не видят необходимости в новой операции в Сирии

Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции. Архивное фото

Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции

АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. Турция не видит на данном этапе необходимости в новой операции в Сирии в связи с достижением соглашения с РФ по сирийскому урегулированию, говорится в сообщении минобороны страны.

"Сочинское соглашение включает в себя статьи, гарантирующие безопасность границ Турции и отвод террористических элементов YPG (сил самообороны сирийских курдов) на 30 километров от нашей границы. На данном этапе больше нет необходимости проводить новую операцию за пределами нынешней зоны операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Турция не допустит создания террористического коридора к югу от своих границ.

Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.