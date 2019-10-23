В Турции пока не видят необходимости в новой операции в Сирии

АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. Турция не видит на данном этапе необходимости в новой операции в Сирии в связи с достижением соглашения с РФ по сирийскому урегулированию, говорится в сообщении минобороны страны.
"Сочинское соглашение включает в себя статьи, гарантирующие безопасность границ Турции и отвод террористических элементов YPG (сил самообороны сирийских курдов) на 30 километров от нашей границы. На данном этапе больше нет необходимости проводить новую операцию за пределами нынешней зоны операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Турция не допустит создания террористического коридора к югу от своих границ.
Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.