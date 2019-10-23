Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T12:19Z
https://ria.ru/20191023/1560105181.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155995/06/1559950607_0:134:3404:2048_1036x0_80_0_0_3184b3c2be31e185fe622fb94834ebf6.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Турции пока не видят необходимости в новой операции в Сирии

12:10 23.10.2019 (обновлено: 12:19 23.10.2019)
217
© REUTERS / Stoyan NenovТанк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции
Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции
© REUTERS / Stoyan Nenov
Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 23 окт - РИА Новости. Турция не видит на данном этапе необходимости в новой операции в Сирии в связи с достижением соглашения с РФ по сирийскому урегулированию, говорится в сообщении минобороны страны.
"Сочинское соглашение включает в себя статьи, гарантирующие безопасность границ Турции и отвод террористических элементов YPG (сил самообороны сирийских курдов) на 30 километров от нашей границы. На данном этапе больше нет необходимости проводить новую операцию за пределами нынешней зоны операции", - говорится в сообщении.
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
11:50Радио Sputnik
Турция приостановила операцию в Сирии
Отмечается, что Турция не допустит создания террористического коридора к югу от своих границ.
Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
700000
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
РИА
Новости
Патруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж. 15 октября 2019
Москва надеется, что курды дадут гарантии выхода из зоны патрулирования
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Иран готов помогать диалогу между Турцией и Сирией
Патруль военной полиции РФ на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Российская военная полиция пересекла Евфрат и движется к Кобани
Лента
новостей
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Богданов: нефтяные объекты в Сирии должны перейти под контроль Дамаска
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
Турция не позволит курдам "переодеться" в форму войск Асада, заявил Эрдоган
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
В Ираке назвали сроки вывода американских военных, уходящих из Сирии
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
Турция объявила о приостановке операции в Сирии
Американский военный автомобиль на территории Ирака после вывода из северной Сирии
США пытаются "дьяволизировать" образ России и Сирии, считают эксперты
Патруль российской военной полиции на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
Австрия выделит 750 тысяч евро на защиту мирного населения Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Россия поможет выполнению соглашения Анкары и Дамаска, заявил Чавушоглу
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Эксперт: меморандум России и Турции по Сирии помог избежать кровопролития
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13Медведев предложил отрегулировать закрытые сети компаний
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
Лента новостейМолния