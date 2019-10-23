Специалисты НКО могут стажироваться в фонде поддержки слепоглухих

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение" приглашает руководителей и сотрудников НКО и добровольческих объединений, работающих со слепоглухими, пройти семидневную образовательную стажировку в рамках Программы мобильности волонтеров Ассоциации волонтерских центров. Об этом сообщается на информационном сайте ЕИС "Добровольцы России".

В ходе программы, которая стартует 17 ноября, участников познакомят с проектом фонда по сопровождаемому проживанию для слепоглухих "Тихий дом". Также они посетят мастер-классы по свечному и гончарному делу. Кроме того, стажеры пройдут обучение дактилю (пальцевой азбуке ‒ прим. ред.), базовым жестам РЖЯ (русского жестового языка ‒ прим. ред.), прослушают лекции на темы психологии сенсорной инвалидности, взаимодействия семьи с ребенком с сенсорными нарушениями со специалистами, а также посетят "Дом слепоглухих" в Пучково и центр творческих проектов "Инклюзион". Помимо образовательной программы участникам предоставят возможность провести групповые занятия в формате игры с детьми с ОВЗ и пройти квест.