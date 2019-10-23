Путин заявил, что Африка привлекает все больше внимания российского бизнеса

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Африка становится одним из центров роста мировой экономики, российский бизнес все больше обращает внимание на страны континента, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер приветствовал всех участников и гостей экономического форума "Россия - Африка", приуроченного к первому в истории саммиту РФ и африканских государств. Он отметил, что в зале собрались представители всех стран африканского континента, на форум приехали около 2 тысяч представителей российских и зарубежных компаний.
"Африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса. Это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики. По оценкам экспертов, к 2050 году ВВП африканских государств достигнет 29 триллионов долларов. За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 миллиардов долларов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания.
Путин отметил, что экономические вопросы являются неотъемлемой и приоритетной составляющей в отношениях России со странами Африки. "Развитие тесных деловых связей отвечает нашим общим деловым интересам, способствует устойчивому росту всех наших государств, помогает улучшить качество жизни людей, решать многочисленные социальные проблемы", - указал российский лидер.