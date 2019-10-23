Путин заявил, что Африка привлекает все больше внимания российского бизнеса

"Африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса. Это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики. По оценкам экспертов, к 2050 году ВВП африканских государств достигнет 29 триллионов долларов. За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 миллиардов долларов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания.