Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T12:20Z
https://ria.ru/20191023/1560105051.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156010/56/1560105672_0:13:3125:1771_1036x0_80_0_0_124abeb4911f05fcc8534facb27c5ce1.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин заявил, что Африка привлекает все больше внимания российского бизнеса

12:06 23.10.2019 (обновлено: 12:20 23.10.2019)
2445
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
 Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Африка становится одним из центров роста мировой экономики, российский бизнес все больше обращает внимание на страны континента, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи. 23 октября 2019
11:52Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Россия планирует расширить сеть торговых представительств в Африке
Российский лидер приветствовал всех участников и гостей экономического форума "Россия - Африка", приуроченного к первому в истории саммиту РФ и африканских государств. Он отметил, что в зале собрались представители всех стран африканского континента, на форум приехали около 2 тысяч представителей российских и зарубежных компаний.
"Африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса. Это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики. По оценкам экспертов, к 2050 году ВВП африканских государств достигнет 29 триллионов долларов. За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 миллиардов долларов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания.
Путин отметил, что экономические вопросы являются неотъемлемой и приоритетной составляющей в отношениях России со странами Африки. "Развитие тесных деловых связей отвечает нашим общим деловым интересам, способствует устойчивому росту всех наших государств, помогает улучшить качество жизни людей, решать многочисленные социальные проблемы", - указал российский лидер.
148101166
Обсудить 16
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинАфрикаРоссия
Рекомендуем
Новые вагоны Екатеринбургского метро
"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Россия списала африканским странам долги на сумму свыше $20 миллиардов
Девушка со смартфоном и банковской картой
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Президент России Владимир Путин
Путин заявил о намерении России наращивать присутствие в Африке
Лента
новостей
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Россия - Африка в Сочи
Путин оценил значение меморандума между ЕАЭС и Африканским союзом
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
Первые пассажиры протестируют новый плацкарт с душем
Газовый вентиль
Болгария надеется построить газопровод "Балканский поток" до 2021 года
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон прокомментировал сообщение об обнаружении 39 тел мигрантов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
Путин на встрече с главой ЮАР отметил недостаточный объем товарооборота
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13Медведев предложил отрегулировать закрытые сети компаний
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
Лента новостейМолния