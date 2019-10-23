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РИА Новости
Война в Сирии

Австрия выделит 750 тысяч евро на защиту мирного населения Сирии

12:05 23.10.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинМирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани) . Архивное фото
ВЕНА, 23 окт - РИА Новости. Вена выделит 750 тысяч евро на защиту мирного населения Сирии, сообщил в среду глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
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"Ситуация в Сирии критическая и требует быстрых действий. Австрия будет последовательно продолжать свои усилия по защите мирного населения в Сирии. Самое важное - держать открытыми пути поставок гуманитарной помощи, несмотря на военные действия Турции", - заявил Шалленберг, которого цитирует пресс-служба австрийского МИД.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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