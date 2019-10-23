Австрия выделит 750 тысяч евро на защиту мирного населения Сирии

Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани) . Архивное фото

Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)

ВЕНА, 23 окт - РИА Новости. Вена выделит 750 тысяч евро на защиту мирного населения Сирии, сообщил в среду глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Ситуация в Сирии критическая и требует быстрых действий. Австрия будет последовательно продолжать свои усилия по защите мирного населения в Сирии. Самое важное - держать открытыми пути поставок гуманитарной помощи, несмотря на военные действия Турции", - заявил Шалленберг, которого цитирует пресс-служба австрийского МИД.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.