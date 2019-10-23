Лукашенко заявил о недопустимости односторонних мер в политике и торговле

МИНСК, 23 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск выступает против применения странами односторонних ограничительных мер в политике и в торговле.

Лукашенко в среду встречается с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, который впервые в этой должности прибыл с официальным визитом в Белоруссию.

"Республика Беларусь так же, как и ваша страна, придерживается мнения о недопустимости использования односторонних ограничительных мер в политике и в торговле. Считаем, что такие действия в корне противоречат нормам права, подрывают доверие и ведут к росту напряженности", - сказал белорусский президент на встрече с кубинским коллегой. Лукашенко добавил, что Куба остается для Минска примером мужества, стойкости и верности своим идеалам.

Белорусский лидер назвал особенно важным тот факт, что Диас-Канель один из своих первых зарубежных визитом в должности президента Кубы совершает именно в Белоруссию, что подчеркивает интерес Гаваны к республике как к надежному и проверенному партнеру. "Хочу вас заверить, что кубинская сторона никогда не будет разочарована сотрудничеством с Беларусью. Все, о чем мы с Вами сегодня договоримся, будет неукоснительно исполняться", - подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что Гавана является для Белоруссии надежным союзником в регионе Латинской Америки. "Наши страны объединяют совпадающие точки зрения по актуальным проблемам современного мира и конструктивная совместная работа на различных международных форумах", - констатировал президент Белоруссии.

Он добавил, что в Минске с большим интересом наблюдают за системными политическими преобразованиями, проводимыми при широкой общественной поддержке на Кубе. "Уверен, что новая конституция, зафиксировавшая достижения кубинской революции, станет прочной основой устойчивого динамичного развития на долгие годы", - сказал он.

В свою очередь Диас-Канель поблагодарил белорусские власти за оказываемую Гаване поддержку в ее борьбе против санкций США. "Куба переживает сложную ситуацию: правительство США ужесточило блокаду, финансовое преследование против нашей страны. За последние месяцы они очень жестко стремятся к тому, чтобы вообще топливо не поступало в нашу страну, что привело к принятию нами мер по корректировке экономической деятельности... хотел бы поблагодарить (белорусскую сторону - ред.) за поддержку в борьбе против блокады, которую мы получали от Белоруссии, а также за включение этого вопроса в выступление господина (главы МИД Белоруссии Владимира - ред.) Макея на сессии Генассамблеи ООН", - сказал Диас-Канель.