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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Крыму оштрафовали лидера группы радикальных исламистов

12:03 23.10.2019 (обновлено: 12:55 23.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Лидер группы радикальных исламистов, проводивший проведи в одном из религиозных учреждений Севастополя с использованием запрещенной литературы, раскаялся в содеянном и приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Балаклавским районным судом города Севастополя подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и в виду полного раскаяния приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Сотрудник ФСБ
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В частности, установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений .
"В ходе закрытых занятий он проводил идеологическую обработку верующих, вовлекая в экстремистскую деятельность новых членов. В ходе обысков по месту проживания у подсудимого также изъята запрещенная литература. В ходе следствия фигурант дела полностью признал свою вину, дал показания о связях крымских салафитов с проживающим на Украине фундаменталистским теологом Абу Яхъей Крымским", - говорится в сообщении.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениерелигияСевастопольПроисшествия
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