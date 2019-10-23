В Крыму оштрафовали лидера группы радикальных исламистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Лидер группы радикальных исламистов, проводивший проведи в одном из религиозных учреждений Севастополя с использованием запрещенной литературы, раскаялся в содеянном и приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

"Балаклавским районным судом города Севастополя подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и в виду полного раскаяния приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В частности, установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений .