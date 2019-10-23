Москва надеется, что курды дадут гарантии выхода из зоны патрулирования

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Москва надеется, что курды дадут гарантии выхода из зоны совместного российско-сирийского патрулирования в САР, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов в кулуарах форума "Россия-Африка".

"Мы надеемся, конечно. У нас контакты с ними отлажены", - сказал Богданов, отвечая на вопрос, дали ли курды гарантии в переговорах с правительством Сирии, что они выйдут из обозначенной зоны.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.