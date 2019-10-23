СК опубликовал видео с места перестрелки в Ростовской области

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек.

На кадрах сотрудники ведомства осматривают место происшествия. На земле видны пистолет, стрелянные гильзы, магазин для патронов и бейсбольная бита.

Инцидент на хуторе Чернозубовка произошел накануне днем — между местными жителями разгорелся конфликт из-за участков для выпаса скота.

В результате началась стрельба из охотничьих ружей, пять человек погибли, двое находятся в реанимации. Одного человека задержали, еще троих объявили в розыск.