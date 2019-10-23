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РИА Новости

СК опубликовал видео с места перестрелки в Ростовской области

11:59 23.10.2019 (обновлено: 12:37 23.10.2019)
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек.
На кадрах сотрудники ведомства осматривают место происшествия. На земле видны пистолет, стрелянные гильзы, магазин для патронов и бейсбольная бита.
Инцидент на хуторе Чернозубовка произошел накануне днем — между местными жителями разгорелся конфликт из-за участков для выпаса скота.
В результате началась стрельба из охотничьих ружей, пять человек погибли, двое находятся в реанимации. Одного человека задержали, еще троих объявили в розыск.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 20:40РИА Новости
Бойня в Чернозубовке. Почему произошла перестрелка фермеров под Ростовом
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Перестрелка между фермерами в Ростовской областиСледственный комитет РФРостовская областьПроисшествия
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