Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T12:29Z
https://ria.ru/20191023/1560104593.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156010/59/1560105932_0:239:3216:2048_1036x0_80_0_0_72ba11c43cd89f459528b97470b45598.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Африканские страны все больше привлекают российский бизнес, заявил Путин

11:59 23.10.2019 (обновлено: 12:29 23.10.2019)
141
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании форума "Россия - Африка" в Сочи
Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Африка все больше привлекает российских бизнесменов, африканские страны становятся одним из центров роста мировой экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса. Во многом это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики. По оценкам экспертов в 2050 году ВВП африканских государств достигнет 29 триллионов долларов", - сказал Путин на пленарном заседании экономического форума Россия — Африка.
Президент России Владимир Путин
11:37Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Путин заявил о намерении России наращивать присутствие в Африке
Он также добавил, что за пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 миллиардов долларов.
"Мне кажется, что это слишком мало... из этих 20 миллиардов 7,7 миллиарда - это торговля наша с Египтом, это 40%. А в Африке очень много потенциальных наших партнеров, очень. С хорошими перспективами развития, с огромным потенциалом роста", - отметил Путин.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
11:25Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Патрушев: Россия видит потенциал роста экспорта зерна и масла в Африку
220012
Обсудить 3
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинАфрикаРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи. 23 октября 2019
Россия планирует расширить сеть торговых представительств в Африке
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
Путин на встрече с главой ЮАР отметил недостаточный объем товарооборота
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
Патрушев: Россия видит потенциал роста экспорта зерна и масла в Африку
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Россия - Африка в Сочи. 23 октября 2019
Путин призвал удвоить товарооборот с африканскими странами
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин: ОАЭ заинтересовались проектами России и Египта в промышленности
Новые вагоны Екатеринбургского метро
"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Путин заявил, что Африка привлекает все больше внимания российского бизнеса
Глава Facebook Марк Цукерберг
Управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
Глава МИД Либерии хочет обсудить с Россией развитие экономических связей
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Путин надеется на встречу с лидером ЮАР на саммите в Бразилии
Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги
Комиссар Африканского союза заявил о доверии членов организации к России
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Путин назвал российскую вакцину от Эболы лучшей в мире
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
В Сочи начался первый саммит "Россия — Африка"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13Медведев предложил отрегулировать закрытые сети компаний
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
Лента новостейМолния