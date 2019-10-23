Африканские страны все больше привлекают российский бизнес, заявил Путин

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Африка все больше привлекает российских бизнесменов, африканские страны становятся одним из центров роста мировой экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса. Во многом это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики. По оценкам экспертов в 2050 году ВВП африканских государств достигнет 29 триллионов долларов", - сказал Путин на пленарном заседании экономического форума Россия — Африка.

Он также добавил, что за пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 миллиардов долларов.