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РИА Новости
Война в Сирии

Российская военная полиция пересекла Евфрат и движется к Кобани

11:56 23.10.2019 (обновлено: 12:58 23.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Патруль военной полиции РФ на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
МАНБИДЖ (Сирия), 23 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Колонна военной полиции РФ пересекла восточный берег Евфрата и движется в направлении пограничного с Турцией сирийского города Айн-аль-Араб (Кобани - курдское название) в рамках договоренностей, достигнутых в Сочи лидерами двух стран и одобренных Дамаском, передает корреспондент РИА Новости.
В поселениях на Евфрате колонну встретили школьники, выкраивая "Боже, благослови армию".
Планируется, что военная полиция РФ сегодня начнет патрулирование самого Кобани, согласно достигнутым во вторник в Сочи договоренностям.
Российская военная полиция и подразделения сирийской погранслужбы с полудня среды начинают патрулирование границы Турции и Сирии за пределами зоны операции "Источник мира".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что принятые решения являются "очень важными, если не судьбоносными", и позволят урегулировать "достаточно острую ситуацию, которая сложилась на сирийско-турецкой границе".
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Согласно пункту 5 меморандума, военные РФ и Сирии будут содействовать выводу курдских подразделений и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы за пределами зоны, на которой проводилась военная операция Анкары. Отвод должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октября. После этого начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
При этом подчеркивается, что все подразделения курдских отрядов самообороны будут выведены из Манбиджа и Таль-Рифата.
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, абсолютно очевидно, что если курдские формирования с вооружениями не отойдут, "то тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции". В этом случае "фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии", отметил он.
Также в рамках меморандума Москва и Анкара создадут совместный механизм мониторинга и верификации по исполнению данного документа. Стороны подчеркнули, что предпримут совместные усилия для содействия "безопасному и добровольному" возвращению беженцев.
Министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя порядок выполнения меморандума, заявил, что подразделений военной полиции РФ для патрулирования в Сирии пока достаточно, но потребуется дополнительная техника. Он добавил, что сроки пребывания турецких войск в зоне операции "Источник мира" в Сирии на переговорах президентов не обсуждались.
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