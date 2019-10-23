Иран готов помогать диалогу между Турцией и Сирией

ТЕГЕРАН, 23 окт – РИА Новости. Тегеран готов способствовать выстраиванию диалога и взаимопонимания между Турцией и Сирией, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Иран всегда являлся сторонником диалога и мирных подходов по снятию противоречий и по этой причине всегда выступал за переговоры сторон, у которых есть противоречия, для достижения ими понимания", - сказал Мусави.

Он отметил, что Аданское соглашение, заключенное между Турцией и Сирией более 20 лет назад, является подходящей основой для того, чтобы Анкара и Дамаск смогли устранить существующую обеспокоенность.