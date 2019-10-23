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РИА Новости
Война в Сирии

Иран готов помогать диалогу между Турцией и Сирией

11:54 23.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 окт – РИА Новости. Тегеран готов способствовать выстраиванию диалога и взаимопонимания между Турцией и Сирией, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Иран всегда являлся сторонником диалога и мирных подходов по снятию противоречий и по этой причине всегда выступал за переговоры сторон, у которых есть противоречия, для достижения ими понимания", - сказал Мусави.
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Он отметил, что Аданское соглашение, заключенное между Турцией и Сирией более 20 лет назад, является подходящей основой для того, чтобы Анкара и Дамаск смогли устранить существующую обеспокоенность.
"Иран не преминет оказать любое содействие диалогу и выстраиванию взаимопонимания между Анкарой и Дамаском", - добавил официальный представитель МИД Ирана.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииАббас МусавиТурцияСирияИранВ мире
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