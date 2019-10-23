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РИА Новости

Минобороны рассказало о перехвате бомбардировщика ВВС США над Черным морем

11:51 23.10.2019 (обновлено: 12:16 23.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Су-27
Самолет Су-27
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Самолет Су-27. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российский истребитель сопроводил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России в Черном море, сообщает Минобороны.
Это случилось еще 19 октября. Сначала, при подлете к акватории Черного моря, B-52H сопровождали российские средства контроля воздушного пространства. Когда американский самолет приблизился к российской госгранице, его встретил Су-27, который и сопровождал его "на всем участке пролета вдоль границы территориальных вод России на расстоянии около 70 километров от нее".
После выполнения задачи Су-27 вернулся на аэродром базирования в Крыму.
Ранее командование Вооруженных сил США в Европе сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress совершила тренировочный полет над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами".
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При этом, по данным мониторингового ресурса PlaneRadar, один из самолетов приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку.
Это не первый случай появления американских бомбардировщиков у российских границ. В марте один B-52H несколько раз имитировал бомбардировку базы Балтийского флота, а два других облетели Калининградскую область. Из-за этих полетов российские военные несколько раз поднимали в воздух истребители.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, появление американских бомбардировщиков вблизи российских границ создает дополнительную напряженность. Минобороны не раз призывало Пентагон отказаться от таких операций, но тот ответил отказом.
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
13 августа, 17:42Радио Sputnik
Российские СУ-27 отогнали от самолета Шойгу истребители НАТО
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Обсудить 29
Черное мореМинистерство обороны РФРоссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
B-52H тренируясь имитировал удары по объектам в Крыму... Нужно было помочь "партнёрам" провести тренировку по экстренному покиданию горящего самолёта! :))
23 октября, 12:14
Андрей Саксонов
5570001
Под ПВО древних укров попадёт, долетается.
23 октября, 11:59
vvab6
10360001
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