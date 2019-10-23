Минобороны рассказало о перехвате бомбардировщика ВВС США над Черным морем

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российский истребитель сопроводил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России в Черном море, сообщает Минобороны.

Это случилось еще 19 октября. Сначала, при подлете к акватории Черного моря, B-52H сопровождали российские средства контроля воздушного пространства. Когда американский самолет приблизился к российской госгранице, его встретил Су-27, который и сопровождал его "на всем участке пролета вдоль границы территориальных вод России на расстоянии около 70 километров от нее".

После выполнения задачи Су-27 вернулся на аэродром базирования в Крыму.

Ранее командование Вооруженных сил США в Европе сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress совершила тренировочный полет над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами".

При этом, по данным мониторингового ресурса PlaneRadar, один из самолетов приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку.

Это не первый случай появления американских бомбардировщиков у российских границ. В марте один B-52H несколько раз имитировал бомбардировку базы Балтийского флота, а два других облетели Калининградскую область. Из-за этих полетов российские военные несколько раз поднимали в воздух истребители.