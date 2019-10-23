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РИА Новости

Прогноз доходов бюджета до 2022 года в целом сбалансирован, заявил Кудрин

11:47 23.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Счетная палата считает прогноз по доходам бюджета РФ в 2020-2022 годах в целом сбалансированным, но видит риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний, заявил председатель палаты Алексей Кудрин.
"В целом наши оценки по некоторым параметрам доходов в сторону увеличения или в сторону уменьшения позволяют говорить о том, что прогноз доходов в целом сбалансирован, и мы не видим больших рисков по ним", - сказал он в ходе пленарного заседания Госдумы.
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Вместе с тем Кудрин отметил, что прогноз по дивидендам госкомпаний, возможно, завышен. "В прошлом году на этот год были заявлены 588 миллиардов рублей, но в первых же поправках весной они были снижены до 443 миллиардов рублей. Мы опять обращаем внимание на риски завышенных доходов по дивидендам. Снова стоит 543 миллиарда рублей", - указал он.
Кудрин также отметил, что некоторые законы, принятые в сентябре этого года и влияющие на доходы бюджета РФ, пока не отражены в проекте бюджета на 2020-2022 годы.
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Алексей КудринРоссияЭкономика
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