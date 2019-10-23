Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T11:53Z
https://ria.ru/20191023/1560103545.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156010/33/1560103360_0:10:3167:1791_1036x0_80_0_0_0949437f2dd67926623e01100c770cdc.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин назвал российскую вакцину от Эболы лучшей в мире

11:40 23.10.2019 (обновлено: 11:53 23.10.2019)
293
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал российскую вакцину от Эболы, поставляемую в страны Африки, самой лучшей в мире.
"Успешно налажено сотрудничество в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями... Наша страна одной из первых отреагировала на эпидемию лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней свыше 60 миллионов долларов, и надо сказать, что вакцина оказалась очень эффективной, на мой взгляд, самая лучшая в мире", - сказал Путин на пленарном заседании экономического форума Россия-Африка.
Вакцина
16 сентября, 09:14РИА Новости
Россия создает усовершенствованную вакцину от Эболы
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
1930000
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинАфрикаРоссияОбщество
Рекомендуем
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
РИА
Новости
Девушка со смартфоном и банковской картой
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Лента
новостей
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
Турция объявила о приостановке операции в Сирии
В одном из цехов Горьковского автомобильного завода Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Россия - Африка в Сочи. 23 октября 2019
Путин призвал удвоить товарооборот с африканскими странами
Зеленый чай
Роскачество проверило сборы и БАДы из ромашки
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил на шутку Урганта о попадании в Книгу рекордов Гиннесса
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Россия списала африканским странам долги на сумму свыше $20 миллиардов
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Президент РФ Владимир Путин
Путин: ОАЭ заинтересовались проектами России и Египта в промышленности
Президент России Владимир Путин
Визитку Путина продают за два миллиона рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:41В МИД России призвали к диалогу курдов с Дамаском
16:41Идлиб должен вернуться под контроль Дамаска, заявили в МИД России
16:40"Лукойл" подписал c Экваториальной Гвинеей меморандум по разведке и добыче
16:38США должны прекратить оккупацию Эт-Танфа, потребовали в МИД
16:37Член ОП прокомментировала просьбу Киева признать "голодомор" геноцидом
16:34Эксперт назвал бессмысленными полеты ВВС США над Черным морем
16:34Врач объяснил, почему не стоит пить кофе в сезон простуд
16:33Американские журналисты заявили об унижении США из-за России
16:31Столтенберг: гонка вооружений из-за распада ДРСМД была бы очень затратной
16:30Ярославский омбудсмен просит СК вернуть матери дочь, увезенную опекунами
16:28В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
16:26Трутнев считает, что Намибия и Россия должны наращивать сотрудничество
16:24России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт
16:24Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа
16:23"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
Лента новостейМолния