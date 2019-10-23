Путин назвал российскую вакцину от Эболы лучшей в мире

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал российскую вакцину от Эболы, поставляемую в страны Африки, самой лучшей в мире.
"Успешно налажено сотрудничество в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями... Наша страна одной из первых отреагировала на эпидемию лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней свыше 60 миллионов долларов, и надо сказать, что вакцина оказалась очень эффективной, на мой взгляд, самая лучшая в мире", - сказал Путин на пленарном заседании экономического форума Россия-Африка.
16 сентября, 09:14РИА НовостиРоссия создает усовершенствованную вакцину от Эболы
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.