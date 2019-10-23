Путин назвал российскую вакцину от Эболы лучшей в мире

"Успешно налажено сотрудничество в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями... Наша страна одной из первых отреагировала на эпидемию лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней свыше 60 миллионов долларов, и надо сказать, что вакцина оказалась очень эффективной, на мой взгляд, самая лучшая в мире", - сказал Путин на пленарном заседании экономического форума Россия-Африка.