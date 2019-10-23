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РИА Новости

Елена Малышева рассказала о своем состоянии после госпитализации

11:39 23.10.2019 (обновлено: 12:30 23.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Елена Малышева рассказала о своем состоянии после госпитализации.
Накануне телеведущей пришлось вызвать скорую из-за резкого скачка давления, которое поднялось до показателей 200 на 130. Однако уже наутро ей стало лучше.
"Давление 120/80. Все анализы в идеальной норме. Все сосуды без единой бляшки", — написала Малышева в инстаграме.
Она призналась, что намерена принимать таблетки от повышенного давления, и дала подписчикам рекомендации, как вести себя в случае гипертонического криза.
Елена Малышева
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Елена МалышеваМоскваОбщество
Популярные комментарии
По стране прокатился выдох то ли разочарования, то ли облегчения. Без анализов не разберёшь.
23 октября, 11:54
NFName Family
31100002
Она просто симулянтка.
23 октября, 11:49
Дмитрий Зуев
1841021
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