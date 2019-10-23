Елена Малышева рассказала о своем состоянии после госпитализации

Накануне телеведущей пришлось вызвать скорую из-за резкого скачка давления, которое поднялось до показателей 200 на 130. Однако уже наутро ей стало лучше.

Она призналась, что намерена принимать таблетки от повышенного давления, и дала подписчикам рекомендации, как вести себя в случае гипертонического криза.