Путин призвал удвоить товарооборот с африканскими странами

"Все это позволяет рассчитывать на дальнейший прирост показателей торговли. Полагаю, нам вполне по силам в ближайшие четыре-пять лет еще раз удвоить объем товарооборота, это как минимум" - сказал Путин на пленарном заседании экономического форума "Россия-Африка".