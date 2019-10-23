СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал удвоить товарооборот с африканскими странами в течение четырех-пяти лет.
"Все это позволяет рассчитывать на дальнейший прирост показателей торговли. Полагаю, нам вполне по силам в ближайшие четыре-пять лет еще раз удвоить объем товарооборота, это как минимум" - сказал Путин на пленарном заседании экономического форума "Россия-Африка".
Он также отметил, что дополнительные возможности для сотрудничества РФ и Африки представляют развивающиеся в Африке интеграционные процессы.