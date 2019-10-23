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РИА Новости
Туризм

Сергей Аксенов пообещал продлить мораторий на курортный сбор в Крыму

11:38 23.10.2019 (обновлено: 11:41 23.10.2019)
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© Depositphotos / Devin_PavelГурзуф, Крым
Гурзуф, Крым
© Depositphotos / Devin_Pavel
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что мораторий на взимание курортного сбора в республике будет продлен.
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Ранее Аксенов сообщил, что курортный сбор в 2019 году вводиться в Крыму не будет, решается вопрос об исключении региона из эксперимента. В свою очередь министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что Крым, отказываясь от курортного сбора, прежде всего пошел навстречу туристическому бизнесу региона.
"Отмечу, что мораторий на курортный сбор на территории Республики Крым будет продлен. Для нас он пока неактуален", - сказал Аксенов, представляя основные направления работы правительства республики на ближайшие 5 лет.
Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года - в восьми муниципалитетах Краснодарского края. В Крыму эксперимент ранее был отложен. Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов, и не превышает 100 рублей в день. Исчисление начинается со дня, следующего после заезда. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.
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