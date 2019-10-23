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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин заявил о намерении России наращивать присутствие в Африке

11:37 23.10.2019 (обновлено: 12:32 23.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Москва настроена усиливать сотрудничество с африканскими государствами, заявил Владимир Путин на форуме "Россия — Африка" в Сочи.
"Многие российские компании давно и успешно работают с партнерами из самых разных секторов африканской экономики, настроены наращивать присутствие в Африке. Мы такие планы, конечно же, будем поддерживать с государственного уровня", — пояснил российский лидер.
Он сообщил, что Москва списала задолженности стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов. С некоторыми государствами запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов, добавил Путин.
Президент также призвал удвоить товарооборот с африканскими партнерами в течение четырех-пяти лет и отметил, что дополнительные возможности для сотрудничества представляют развивающиеся в Африке интеграционные процессы.
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
12:18Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Глава МИД Либерии хочет обсудить с Россией развитие экономических связей
За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 миллиардов долларов.

"Мне кажется, что это слишком мало. Из этих 20 миллиардов 7,7 миллиарда — это торговля наша с Египтом, это 40%. А в Африке очень много потенциальных наших партнеров, очень. С хорошими перспективами развития, с огромным потенциалом роста", — подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер заявил о планах по сближению торговых режимов и расширению сети торговых представительств на территории соседнего континента.
"Африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса. Это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики. По оценкам экспертов, к 2050 году ВВП африканских государств достигнет 29 триллионов долларов. За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 миллиардов долларов", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
12:08Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Путин на встрече с главой ЮАР отметил недостаточный объем товарооборота
Путин отметил, что экономические вопросы являются неотъемлемой и приоритетной составляющей в отношениях России со странами Африки.
"Развитие тесных деловых связей отвечает нашим общим деловым интересам, способствует устойчивому росту всех наших государств, помогает улучшить качество жизни людей, решать многочисленные социальные проблемы", — резюмировал российский лидер.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На него приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями мероприятия являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
11:25Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Патрушев: Россия видит потенциал роста экспорта зерна и масла в Африку
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинАфрикаРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Похоже Президенту скучно внутренними делами заниматься, а на внешней арене интересней и эффективней. Никто не отрицает его успехов в этом. Но отдайте Россию тогда адекватному премьеру.
23 октября, 11:55
InGood FitRu
29300011
Надо понимать , что Сирия , Венесуэла , Африка и т.д. Это все финансовая нагрузка для тех , кто там хозяин. Хочешь огромную гирю на шею бюджету России, добро пожаловать в Африку.
23 октября, 12:17
freizdorf
23000013
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