Путин заявил о намерении России наращивать присутствие в Африке

СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Москва настроена усиливать сотрудничество с африканскими государствами, заявил Владимир Путин на форуме "Россия — Африка" в Сочи.

"Многие российские компании давно и успешно работают с партнерами из самых разных секторов африканской экономики, настроены наращивать присутствие в Африке. Мы такие планы, конечно же, будем поддерживать с государственного уровня", — пояснил российский лидер.

Он сообщил, что Москва списала задолженности стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов. С некоторыми государствами запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов, добавил Путин.

Президент также призвал удвоить товарооборот с африканскими партнерами в течение четырех-пяти лет и отметил, что дополнительные возможности для сотрудничества представляют развивающиеся в Африке интеграционные процессы.

За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 миллиардов долларов.

"Мне кажется, что это слишком мало. Из этих 20 миллиардов 7,7 миллиарда — это торговля наша с Египтом, это 40%. А в Африке очень много потенциальных наших партнеров, очень. С хорошими перспективами развития, с огромным потенциалом роста", — подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер заявил о планах по сближению торговых режимов и расширению сети торговых представительств на территории соседнего континента.

"Африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса. Это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики. По оценкам экспертов, к 2050 году ВВП африканских государств достигнет 29 триллионов долларов. За пять лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 миллиардов долларов", — сказал он.

Путин отметил, что экономические вопросы являются неотъемлемой и приоритетной составляющей в отношениях России со странами Африки.

"Развитие тесных деловых связей отвечает нашим общим деловым интересам, способствует устойчивому росту всех наших государств, помогает улучшить качество жизни людей, решать многочисленные социальные проблемы", — резюмировал российский лидер.