В ФСИН рассказали о выгодах работы с заключенными для бизнеса

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В ФСИН заявили, что коммерческим структурам выгодно сотрудничать с исполнительными учреждениями, так как заключенные не пьют и не уходят в загулы.

"С нами работать выгодно: у нас рабочие не пьют, в загулы не уходят и все время на месте, и в любой момент их можно пригласить поработать еще", - рассказал журналистам в среду на выставке "Интерполитех-2019" заместитель директора ФСИН РФ Рустам Степаненко.

По его словам, в настоящее время уголовно-исполнительная система производит около 100 тысяч видов продукции. К работе привлекаются около 170 тысяч осужденных.

Степаненко заявил, что товары, изготавливаемые в исправительных учреждениях, конкурентоспособны. В первую очередь речь идет о швейной продукции, обуви, металлообработке, изделий из дерева.

"У нас огромное количество производственных площадей на сегодняшний день, еще можно использовать для привлечения сторонних заказчиков", - добавил Степаненко. Он отметил, что в этой сфере задействованы 63 тысячи осужденных.

Степаненко уточнил, что за прошедший год структуры ФСИН провели 4 тысячи выставок и ярмарок в регионах, заработав порядка 1 миллиарда рублей.