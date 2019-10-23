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РИА Новости

В ФСИН рассказали о выгодах работы с заключенными для бизнеса

11:36 23.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПункт наблюдения, колония
Пункт наблюдения, колония
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пункт наблюдения, колония. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В ФСИН заявили, что коммерческим структурам выгодно сотрудничать с исполнительными учреждениями, так как заключенные не пьют и не уходят в загулы.
"С нами работать выгодно: у нас рабочие не пьют, в загулы не уходят и все время на месте, и в любой момент их можно пригласить поработать еще", - рассказал журналистам в среду на выставке "Интерполитех-2019" заместитель директора ФСИН РФ Рустам Степаненко.
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По его словам, в настоящее время уголовно-исполнительная система производит около 100 тысяч видов продукции. К работе привлекаются около 170 тысяч осужденных.
Степаненко заявил, что товары, изготавливаемые в исправительных учреждениях, конкурентоспособны. В первую очередь речь идет о швейной продукции, обуви, металлообработке, изделий из дерева.
"У нас огромное количество производственных площадей на сегодняшний день, еще можно использовать для привлечения сторонних заказчиков", - добавил Степаненко. Он отметил, что в этой сфере задействованы 63 тысячи осужденных.
Степаненко уточнил, что за прошедший год структуры ФСИН провели 4 тысячи выставок и ярмарок в регионах, заработав порядка 1 миллиарда рублей.
На выставке "Интерполитех" 21 региональное управление ФСИН представило около 3 тысяч различных образцов продукции.
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