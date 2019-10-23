Greenpeace оценил перспективы снижение нагрузки на экологию от пластика

"Последствия производства пластика для климата весьма мрачные: текущие оценки показывают, что к 2050 году мировые выбросы парниковых газов, связанные с жизненным циклом пластика, могут составлять до 10-13% от оставшегося у нас "бюджета" выбросов, чтобы сохранить повышение температуры на планете в пределах 1,5 градусов. Также подсчитано, что только к концу 2019 года во всём мире при производстве и сжигании пластмасс объемы вредных веществ будут эквивалентны выбросам 189 электростанций, работающих на угле", - говорится в докладе.