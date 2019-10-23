Greenpeace оценил перспективы снижение нагрузки на экологию от пластика

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Доля выбросов парниковых газов, связанных с производством, хранением и утилизацией пластика, до 2050 года вряд ли уменьшится, говорится в опубликованном в среду докладе российского отделения Greenpeace.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) определила, что человечество до 2100 года может еще выбросить в атмосферу от 546 до 825 гигатонн парниковых газов, чтобы остаться в заданных пределах повышения температуры 1,2-1,5 градуса. Текущий вклад пластика в выбросы парниковых газов составляет около 11%.
"Последствия производства пластика для климата весьма мрачные: текущие оценки показывают, что к 2050 году мировые выбросы парниковых газов, связанные с жизненным циклом пластика, могут составлять до 10-13% от оставшегося у нас "бюджета" выбросов, чтобы сохранить повышение температуры на планете в пределах 1,5 градусов. Также подсчитано, что только к концу 2019 года во всём мире при производстве и сжигании пластмасс объемы вредных веществ будут эквивалентны выбросам 189 электростанций, работающих на угле", - говорится в докладе.
Согласно данным МГЭИК, вклад России в мировой бюджет парниковых газов составляет 4,6%, что более чем вдвое меньше вклада пластиковой индустрии.
"99% пластика начинает свою жизнь как нефть или газ, а их добыча и переработка приводят к изменению климата, загрязнению воздуха, сбросам и выбросам опасных веществ", - отмечают авторы доклада.
Как уточняется в документе, производители углеводородного сырья намерены увеличить добычу ископаемого топлива на 40% в течение следующих 10 лет, ожидается, что на пластик будет приходиться 20% общемирового потребления нефти.