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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В сети появится первая цифровая версия Эрмитажа на китайском языке

11:34 23.10.2019
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Представители музея Государственный Эрмитаж и проекта компании Baidu "Цифровой музей энциклопедии ''Байду байкэ''" договорились запустить первую цифровую версию Эрмитажа на китайском языке.
Об этом стороны объявили в ходе Глобальной конференции по лицензированию интеллектуальной собственности (IP Global Licensing Conference) в Пекине на этой неделе.
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил благодарность за возможность демонстрации китайским друзьям уникальной российской культуры и искусства через Интернет. Он также выразил надежду на то, что диалог между культурами будет продолжаться.
Кадр из фильма Затерянные в России
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Россия-Китай: ГлавноеМихаил Пиотровский
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