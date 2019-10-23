В сети появится первая цифровая версия Эрмитажа на китайском языке

МОСКВА, 23 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Представители музея Государственный Эрмитаж и проекта компании Baidu "Цифровой музей энциклопедии ''Байду байкэ''" договорились запустить первую цифровую версию Эрмитажа на китайском языке.
Об этом стороны объявили в ходе Глобальной конференции по лицензированию интеллектуальной собственности (IP Global Licensing Conference) в Пекине на этой неделе.
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил благодарность за возможность демонстрации китайским друзьям уникальной российской культуры и искусства через Интернет. Он также выразил надежду на то, что диалог между культурами будет продолжаться.