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РИА Новости

Эксперт рассказал, как защитить телефон от кражи средств по новой схеме

11:34 23.10.2019
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новая схема кибермошенников по краже денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа имеет сотни вариаций, однако защититься от нее можно при помощи обновлений операционной системы телефона и банковских приложений, рассказал РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее глава компании Group-IB Илья Сачков сообщил РИА Новости, что кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа. Ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести-десяти миллионов рублей. Как отметил Сачков, система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше 1 тысячи попыток хищения денег со счетов физических лиц с помощью данной схемы.
Девушка со смартфоном и банковской картой
10:06РИА Новости
Глава Group-IB рассказал, как по телефону распознать банковского мошенника
По словам эксперта, это схема позволяет получать не только данные к содержимому телефона, но и при необходимости эмулировать, имитировать действия пользователя.
"Уникальность этой схемы в том, что она постоянно модифицируется, пробивая защиту приложений за счет новых возможностей и доступов к содержимому операционной системы телефона. Схема постоянно модифицируется, имеет сотни вариаций в реализации и живет постоянно на грани", - рассказал Щельцин.
"Новое обновление операционной системы или приложения интернет-банка могут смело закрыть ту или иную брешь этой схемы", - добавил он.
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