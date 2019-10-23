Аксенов анонсировал создание Фонда развития Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Фонд развития Крыма будет создан на базе Российского национального коммерческого банка (РНКБ), сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Реализовать меры поддержки отрасли поможет создание на базе РНКБ нового финансового инструмента - Фонда развития Крыма. До 1 января правительство РФ примет решение по этому вопросу", - сказал Аксенов, представляя основные направления работы правительства республики на ближайшие 5 лет.
По его словам, создание фонда позволит создать важные условия реализации проектов в туристической отрасли.