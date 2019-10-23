Аксенов анонсировал создание Фонда развития Крыма

"Реализовать меры поддержки отрасли поможет создание на базе РНКБ нового финансового инструмента - Фонда развития Крыма. До 1 января правительство РФ примет решение по этому вопросу", - сказал Аксенов, представляя основные направления работы правительства республики на ближайшие 5 лет.