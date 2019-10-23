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РИА Новости

Аксенов анонсировал создание Фонда развития Крыма

11:33 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Фонд развития Крыма будет создан на базе Российского национального коммерческого банка (РНКБ), сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Реализовать меры поддержки отрасли поможет создание на базе РНКБ нового финансового инструмента - Фонда развития Крыма. До 1 января правительство РФ примет решение по этому вопросу", - сказал Аксенов, представляя основные направления работы правительства республики на ближайшие 5 лет.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на конференции Санкционный мир. Глобальные вызовы в рамках Ялтинского международного экономического форума. 20 апреля 2019
10:30РИА Новости
В Крыму введут систему материального стимулирования чиновников
По его словам, создание фонда позволит создать важные условия реализации проектов в туристической отрасли.
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