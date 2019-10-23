Кира Найтли раскрыла имя дочери

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Английская актриса Кира Найтли рассказала, что для новорожденной дочери выбрала имя Делайла, Английская актриса Кира Найтли рассказала, что для новорожденной дочери выбрала имя Делайла, сообщает Metro.

Вместе с мужем — британским музыкантом Джеймсом Райтоном — они в августе стали родителями во второй раз. Однако СМИ узнали об этом только в сентябре.

У пары уже есть четырехлетняя дочь Эди.

Найтли рассказала о том, что вернулась к делам практически сразу после родов, и как она совмещает это с материнством.

"Я заранее готовлюсь, если нам с мужем нужно уехать, скажем, часов на шесть — сцеживаю молоко на три кормления. И на всякий случай всегда беру с собой молокоотсос", — поделилась актриса.