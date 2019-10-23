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РИА Новости
Культура

Кира Найтли раскрыла имя дочери

22:54 23.10.2019 (обновлено: 04:41 24.10.2019)
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© AP Photo / Invision/Eric CharbonneauБританская актриса Кира Найтли. Лос-Анджелес, 2012 год
Британская актриса Кира Найтли. Лос-Анджелес, 2012 год
© AP Photo / Invision/Eric Charbonneau
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Английская актриса Кира Найтли рассказала, что для новорожденной дочери выбрала имя Делайла, сообщает Metro.
Вместе с мужем — британским музыкантом Джеймсом Райтоном — они в августе стали родителями во второй раз. Однако СМИ узнали об этом только в сентябре.
У пары уже есть четырехлетняя дочь Эди.
Найтли рассказала о том, что вернулась к делам практически сразу после родов, и как она совмещает это с материнством.

"Я заранее готовлюсь, если нам с мужем нужно уехать, скажем, часов на шесть — сцеживаю молоко на три кормления. И на всякий случай всегда беру с собой молокоотсос", — поделилась актриса.

Она добавила, что считает материнство очень тяжелой работой, несмотря на то, что у нее есть помощники.
Британская актриса Кира Найтли и британский музыкант Джеймс Райтон. Лос-Анджелес, январь 2015
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