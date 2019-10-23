НАСА планирует в среду устранить проблему с американской кухней на МКС

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Специалисты хьюстонского центра управления полетами сообщили астронавтам на Международной космической станции (МКС), что они попытаются решить проблему с неработающей кухней на американском сегменте в среду.

Во вторник стало известно, что из-за короткого замыкания астронавты не могут пользоваться кухней в американском модуле Unity, поэтому вынуждены ходить за горячей водой и подогревом пищи в российский модуль "Звезда".

В ходе переговоров с астронавтами, трансляция которых ведется НАСА, специалисты хьюстонского ЦУП сообщили, что работоспособность американской кухни планируется восстановить в среду.

В качестве временной меры командиру МКС Луке Пармитано предложено подключить нагреватель воды к другому источнику электропитания.

На космической кухне имеются нагреватель воды, который помимо раздачи горячей воды используется для приготовления сублимированной (в виде порошка) пищи, и плита для разогрева консервированных продуктов.