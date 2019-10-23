Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T11:31Z
https://ria.ru/20191023/1560102806.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_0:250:6048:3652_1036x0_80_0_0_16f8aa01faf17555adbd09a33961e669.jpg
РИА Новости

НАСА планирует в среду устранить проблему с американской кухней на МКС

11:31 23.10.2019
218
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Специалисты хьюстонского центра управления полетами сообщили астронавтам на Международной космической станции (МКС), что они попытаются решить проблему с неработающей кухней на американском сегменте в среду.
Во вторник стало известно, что из-за короткого замыкания астронавты не могут пользоваться кухней в американском модуле Unity, поэтому вынуждены ходить за горячей водой и подогревом пищи в российский модуль "Звезда".
В ходе переговоров с астронавтами, трансляция которых ведется НАСА, специалисты хьюстонского ЦУП сообщили, что работоспособность американской кухни планируется восстановить в среду.
В качестве временной меры командиру МКС Луке Пармитано предложено подключить нагреватель воды к другому источнику электропитания.
Международная космическая станция
21 октября, 23:46РИА Новости
В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
На космической кухне имеются нагреватель воды, который помимо раздачи горячей воды используется для приготовления сублимированной (в виде порошка) пищи, и плита для разогрева консервированных продуктов.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
190000
Обсудить 1
Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаНАСАРоссия
Рекомендуем
Экономический форум Россия - Африка
Участников форума "Россия — Африка" угостят оладьями с черной икрой
РИА
Новости
Международная космическая станция
Россия строит специальный корабль для космических туристов
Строительство новой очереди космодрома Восточный.
В ГП призвали усилить надзор за строительством космодрома Восточный
Впечатление художника о том, как могла бы выглядеть огромная галактика в ранней Вселенной. Галактика, в которой происходят взрывы звездообразования, окружена светящимся газом. Толстые облака пыли затеняют большую часть света, в результате чего галактика выглядит тусклой и дезорганизованной, очень отличающейся от галактик, наблюдаемых сегодня.
Астрономы нашли "космического йети" из ранней Вселенной
Лента
новостей
Логотип госкорпорации Роскосмос
Роскосмос: падающие на Алтае обломки ракет не опасны для экологии и людей
Первое изображение Луны, полученное индийским космическим аппаратом Чандраян-2
НАСА не нашло на Луне следов индийского модуля "Викрам", сообщил ученый
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Ракета "Ангара-А5" будет соответствовать требованиям Минобороны к 2025 году
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
Патрушев: Россия видит потенциал роста экспорта зерна и масла в Африку
Американский военный автомобиль на территории Ирака после вывода из северной Сирии
США пытаются "дьяволизировать" образ России и Сирии, считают эксперты
Девушка со смартфоном и банковской картой
Эксперт рассказал, как защитить телефон от кражи средств по новой схеме
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
В Ираке назвали сроки вывода американских военных, уходящих из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган предложил Джонсону встретиться у границы с Сирией
Щит с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
Россия и Эфиопия подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13Медведев предложил отрегулировать закрытые сети компаний
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
16:08Белоруссия пригласила на выборы наблюдателей из России, Грузии и с Украины
16:07В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
Лента новостейМолния