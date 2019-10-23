Богданов рассказал о подготовке заседания конституционного комитета Сирии

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Представители стран-гарантов астанинского процесса могут принять участие в заседании конституционного комитета Сирии в Женеве, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов в кулуарах форума "Россия–Африка".
"Надеемся, да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Богданов подчеркнул, что основная заслуга в формировании конституционного комитета принадлежит странам-участницам астанинского процесса.
"Я думаю, что в свете итогов вчерашнего российско-турецкого саммита будет предпринят целый комплекс мер в контактах со всеми вовлечёнными сторонами", - сказал замглавы МИД РФ.