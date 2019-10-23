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РИА Новости
Война в Сирии

Богданов рассказал о подготовке заседания конституционного комитета Сирии

11:27 23.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Представители стран-гарантов астанинского процесса могут принять участие в заседании конституционного комитета Сирии в Женеве, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов в кулуарах форума "Россия–Африка".
"Надеемся, да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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Богданов подчеркнул, что основная заслуга в формировании конституционного комитета принадлежит странам-участницам астанинского процесса.
"Я думаю, что в свете итогов вчерашнего российско-турецкого саммита будет предпринят целый комплекс мер в контактах со всеми вовлечёнными сторонами", - сказал замглавы МИД РФ.
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