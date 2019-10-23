Патрушев: Россия видит потенциал роста экспорта зерна и масла в Африку

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия видит потенциал для увеличения поставок в страны Африки зерна, подсолнечного масла, кондитерских изделий и ряда других продуктов, сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Существенный потенциал мы видим в поставках зерновых - пшеница, ячмень, - подсолнечного масла, мяса птицы, кондитерских изделий и безалкогольных напитков. Кроме того, российские производители рыбной продукции могут наращивать поставки мороженой рыбы, в частности скумбрии и путассу", - сказал Патрушев в кулуарах саммита "Россия — Африка" в Сочи.

Он отметил, что Россия входит в десятку крупнейших поставщиков ключевых продовольственных товаров в страны Африки, общий объем экспорта сельхозпродукции на континент по итогам января-сентября текущего года составил 2,256 миллиарда долларов. Основными экспортными товарами для России в настоящий момент являются пшеница, подсолнечное и соевое масло.

Лидером среди потребителей российского продовольствия является Египет, за ним следуют Судан, Нигерия, Алжир и Марокко. "Мы рассматриваем страны Африки как надежных партнеров, с которыми можно вести полноценный и конструктивный диалог, расширять и углублять взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул глава Минсельхоза.

Патрушев напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить к 2024 году экспорт сельхозпродукции из РФ на уровне 45 миллиардов долларов, и Африка является одним из наиболее перспективных направлений для поставок. "Наша страна готова удовлетворить растущие потребности континента", - указал министр.