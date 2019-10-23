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РИА Новости

В МИД Китая опровергли слухи о замене главы администрации Гонконга

11:25 23.10.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкУчастники протестов в Гонконге
Участники протестов в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Участники протестов в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Правительство Китая поддерживает главу администрации Гонконга Кэрри Лэм в ее усилиях по урегулированию кризиса, охватившего в последние месяцы специальный административный район, сообщения о планах Пекина сместить ее с должности– политические слухи, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Это ни что иное, как политические слухи", - заявила дипломат, отвечая на просьбу подтвердить сообщения о намерении Пекина снять Лэм с должности к марту следующего года, на 2 года раньше истечения ее мандата.
По ее словам, "центральное правительство Китая продолжит твердо поддерживать главу администрации специального административного района Гонконг Кэрри Лэм и ее правительство в управлении Гонконгом в соответствии с законом, а также в усилиях по скорейшему урегулированию кризиса и восстановлению порядка".
Ранее СМИ сообщили, что Пекин разрабатывает план по отставке Кэрри Лэм с должности в свете ожесточенных протестов против ее руководства. Срок полномочий Лэм истекает в 2022 году, однако если председатель КНР Си Цзиньпин не изменит своих намерений, то, по данным СМИ, временно исполняющий обязанности будет назначен уже к марту следующего года.
Главными кандидатами на смену Лэм называют бывшего главу управления кредитно-денежного обращения Гонконга Нормана Чана и сына текстильного магната Генри Тана, ранее также занимавшего важные государственные посты.
Министр иностранных дел Китая Ван И
Вчера, 14:19РИА Новости
Глава МИД Китая обвинил зарубежные силы в разжигании кризиса в Гонконге
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Кэрри ЛэмХуа ЧуньинМИД КНРГонконгКитайВ мире
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