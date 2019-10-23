В МИД Китая опровергли слухи о замене главы администрации Гонконга

ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Правительство Китая поддерживает главу администрации Гонконга Кэрри Лэм в ее усилиях по урегулированию кризиса, охватившего в последние месяцы специальный административный район, сообщения о планах Пекина сместить ее с должности– политические слухи, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Это ни что иное, как политические слухи", - заявила дипломат, отвечая на просьбу подтвердить сообщения о намерении Пекина снять Лэм с должности к марту следующего года, на 2 года раньше истечения ее мандата.

По ее словам, "центральное правительство Китая продолжит твердо поддерживать главу администрации специального административного района Гонконг Кэрри Лэм и ее правительство в управлении Гонконгом в соответствии с законом, а также в усилиях по скорейшему урегулированию кризиса и восстановлению порядка".

Ранее СМИ сообщили, что Пекин разрабатывает план по отставке Кэрри Лэм с должности в свете ожесточенных протестов против ее руководства. Срок полномочий Лэм истекает в 2022 году, однако если председатель КНР Си Цзиньпин не изменит своих намерений, то, по данным СМИ, временно исполняющий обязанности будет назначен уже к марту следующего года.