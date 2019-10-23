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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

В МИД рассказали, когда возобновятся рейсы между Россией и курортами Египта

11:24 23.10.2019 (обновлено: 11:43 23.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Вопрос возобновления рейсов между Россией и курортами Египта будет решён в ближайшее время, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов в кулуарах форума "Россия-Африка".
"Я надеюсь, что этот вопрос будет решён в ближайшее время. Как раз сейчас идёт встреча президентов России и Египта, и будут ещё контакты на самом высоком уровне, и я думаю, что удастся продвинуться в плане завершения всех наших дискуссий в этом направлении и будут обеспечены условия для возобновления рейсов не только в Каир, куда уже летают, но и на курорты Красного моря - Хургаду и Шарм-эш-Шейх", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
10:49РИА Новости
Каир рассматривает Москву как надежного партнера в Африке, заявил ас-Сиси
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаТуризмтуристыНовости - ТуризмШарм-эш-ШейхМихаил БогдановМИД РФРоссияЕгипетВ мире
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