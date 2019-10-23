В МИД рассказали, когда возобновятся рейсы между Россией и курортами Египта

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Вопрос возобновления рейсов между Россией и курортами Египта будет решён в ближайшее время, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов в кулуарах форума "Россия-Африка".
"Я надеюсь, что этот вопрос будет решён в ближайшее время. Как раз сейчас идёт встреча президентов России и Египта, и будут ещё контакты на самом высоком уровне, и я думаю, что удастся продвинуться в плане завершения всех наших дискуссий в этом направлении и будут обеспечены условия для возобновления рейсов не только в Каир, куда уже летают, но и на курорты Красного моря - Хургаду и Шарм-эш-Шейх", - сказал он.