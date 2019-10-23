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РИА Новости
Война в Сирии

США пытаются "дьяволизировать" образ России и Сирии, считают эксперты

11:23 23.10.2019
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© REUTERS / Azad LashkariАмериканский военный автомобиль на территории Ирака после вывода из северной Сирии
Американский военный автомобиль на территории Ирака после вывода из северной Сирии
© REUTERS / Azad Lashkari
Американский военный автомобиль на территории Ирака после вывода из северной Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 23 окт – РИА Новости. Сирийские эксперты считают, что США продолжают вести информационную войну против России и Сирии, "дьяволизируя" и очерняя образ этих стран даже посредством компьютерных игр.
Опрошенные РИА Новости эксперты раскритиковали очередной эпизод американской компьютерной игры Call of Duty, в сюжете которых есть террористы из так называемых "Белых касок", а также авиаудары якобы российской авиации, и считают, что такие игры необходимо запретить в САР.
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В России ранее предлагали ограничить доступ на российский рынок фильмам и компьютерным играм, в которых фальсифицируется история России, а также Второй мировой войны.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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Война в Сирии как вдохновение

Релиз игры Call of Duty: Modern Warfare запланирован на 25 октября. Трейлер игры уже вызвал скандал ввиду фигурирующих в нем людей в форме "Белых касок", которых МИД РФ и сирийские власти называют террористами.
Разработчики игры из компании Infinity Ward утверждают, что вдохновлялись "документальными" фильмами о "Белых касках", в том числе номинировавшимся на "Оскар" "Последние люди в Алеппо".
Согласно изданному на этой неделе официальному пресс-релизу Playstation, игра не будет доступна российским пользователям приставки Playstation 4. Еще в сентябре магазин Playstation Store начал возвращать деньги российским клиентам, оформившим предзаказ на игру. При этом заявлений по поводу покупки игры для ПК не поступало.
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В 2009 году еще одна игра этой серии - Call of Duty: Modern Warfare 2 – вызвала бурное обсуждение из-за уровня, в котором игрок вместе с террористами расстреливает толпу безоружных людей в вымышленном российском аэропорту. Игра вышла в России только на ПК без этого уровня, а на приставках вовсе не продавалась.

Образ американского солдата-супермэна

По мнению сирийского эксперта в военных и стратегических вопросах, бригадного генерала в отставке Мухаммада Аббаса, появление таких игр естественно, они используются для транслирования необходимых Вашингтону идей.
"Это еще один эпизод информационной войны против Сирии с целью дьяволизации образа САР", - подчеркнул Аббас.
По его мнению, игру могут запрещать, однако в настоящее время не так уж сложно получить доступ даже к запрещенной игре. "Сирия, безусловно, запретит распространение подобной игры, но США будут пытаться нарушить этот запрет", - отметил Аббас.
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"Изображенные в игре якобы российские авиаудары - это всего лишь попытка дьяволизации и очернения образа РФ. Россия – дружественное нам государство и защищает человечество от американского терроризма", - заявил Аббас.
По его словам, США дьяволизируют другие государства и посредством игр изображают американских солдат "супермэнами", защищающими человечество. "Так преподносится нам образ американских военных, а образ народов, защищающих свой суверенитет, очерняется, и они становятся террористическими народами", - заявил эксперт.
При этом, отметил он, разнообразные террористические группировки, в том числе "Джебхат ан-Нусра"*, считаются Вашингтоном "борцами за правое дело", отметил он.

США готовят к войнам будущего

В свою очередь, сирийский военный эксперт, генерал в отставке Турки Аль-Хасан заявил, что гегемония США выражается в разных формах: в военном плане, в сфере экономики, политики и культуры.
"В Голливуде снимают фильмы, транслирующие американскую модель поведения. Такие игры иногда повествуют о войнах будущего", - заявил эксперт.
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По его словам, сценарии таких игр разрабатываются в оперативных отделах разведки. Сценарии подобных игр эксперт назвал пропагандой.
"США снимают такие фильмы и разрабатывают такие игры, чтобы подготовить людей и общественное мнение во всех странах мира к тому, что может произойти в будущем", - заявил эксперт.
Президент США Дональд Трамп во вторник согласовал выделение 4,5 миллиона долларов силам Гражданской обороны Сирии, известным также как "Белые каски".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииДональд ТрампМИД РФСирияСШАВ мире
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